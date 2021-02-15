Аркадий Попов о росте числа COVID-пациентов в больницах: нужно быстро предпринимать какие-то меры!

"По статистике, сейчас больше всего загружены больницы Южной Эстонии, они заполнены на 83%. В северном регионе ситуация не такая критическая, здесь загруженность около 60%. Сегодня можем говорить, что самая сложная ситуация на юге. В основном из-за того, что там возникли очаги в самих больницах", — добавил Попов.

"В региональных и центральных больницах еще достаточно мест для лечения пациентов, поэтому можно быть уверенными, что там будут оказывать плановое лечение в том же объеме, как это было в течение последних месяцев, — пояснил Попов. — Мы видим, что стопроцентная загруженность в общих, уездных больницах, в которых возникли локальные вспышки. Они конкретно связаны с конкретной больницей. Если больница небольшая, то надеюсь, что это не даст большого регионального эффекта".

По оценке Попова, региональные ограничения сыграли свою роль в ограничении распространения коронавируса, и если сейчас быстро не принять меры, то через неделю нагрузка на больницы станет еще больше.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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