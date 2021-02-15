Аркадий Попов о росте числа COVID-пациентов в больницах: нужно быстро предпринимать какие-то меры!

"По статистике, сейчас больше всего загружены больницы Южной Эстонии, они заполнены на 83%. В северном регионе ситуация не такая критическая, здесь загруженность около 60%. Сегодня можем говорить, что самая сложная ситуация на юге. В основном из-за того, что там возникли очаги в самих больницах", — добавил Попов.
"В региональных и центральных больницах еще достаточно мест для лечения пациентов, поэтому можно быть уверенными, что там будут оказывать плановое лечение в том же объеме, как это было в течение последних месяцев, — пояснил Попов. — Мы видим, что стопроцентная загруженность в общих, уездных больницах, в которых возникли локальные вспышки. Они конкретно связаны с конкретной больницей. Если больница небольшая, то надеюсь, что это не даст большого регионального эффекта".
По оценке Попова, региональные ограничения сыграли свою роль в ограничении распространения коронавируса, и если сейчас быстро не принять меры, то через неделю нагрузка на больницы станет еще больше.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Комаровский назвал места стопроцентного заражения коронавирусом
Родила 10-х, а выглядит как топ-модель: секрет жены Хадарцева
Определен самый красивый народ на планете
Малышева назвала месяц, когда закончится эпидемия COVID