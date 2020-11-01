Аркадий Попов не исключает, что ситуация с коронавирусом в школах может ухудшиться

"На этой неделе ситуация в школах оставалась достаточно спокойной, но это спокойствие может быть обманчивым", — передает RusERR слова Попова, сказанные в интервью радионовостям ERR.
"Дело в том, что когда человек заражается, симптомы у него появляются не сразу. Обычно они появляются на пятый-шестой день после того, как происходит заражение. Только после этого люди обращаются к семейным врачам и получают направление на тестирование. Таким образом вы видим реальную картину происходящего с задержкой в одну неделю", — объяснил Аркадий Попов.
"В этом отношении нужно трезво оценивать ситуацию. Ясность относительно того, оказали ли школьные каникулы негативное влияние на ситуацию с коронавирусом в школах, наступит в начале следующей недели", — сказал доктор Попов.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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