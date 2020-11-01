01.11.2020, 11:49

Аркадий Попов не исключает, что ситуация с коронавирусом в школах может ухудшиться


EST
"Maskid läbisid kontrolli ja vastavad sellele klassile, peame maha rahunema ja võtma vastu, et ilmselt kõik nii ongi."
"Maskid läbisid kontrolli ja vastavad sellele klassile, peame maha rahunema ja võtma vastu, et ilmselt kõik nii ongi."Foto: Ilmar Saabas

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов не исключает, что на следующей неделе число заразившихся коронавирусом в школах Эстонии может начать увеличиваться.

"На этой неделе ситуация в школах оставалась достаточно спокойной, но это спокойствие может быть обманчивым", — передает RusERR слова Попова, сказанные в интервью радионовостям ERR.

"Дело в том, что когда человек заражается, симптомы у него появляются не сразу. Обычно они появляются на пятый-шестой день после того, как происходит заражение. Только после этого люди обращаются к семейным врачам и получают направление на тестирование. Таким образом вы видим реальную картину происходящего с задержкой в одну неделю", — объяснил Аркадий Попов.

"В этом отношении нужно трезво оценивать ситуацию. Ясность относительно того, оказали ли школьные каникулы негативное влияние на ситуацию с коронавирусом в школах, наступит в начале следующей недели", — сказал доктор Попов.

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