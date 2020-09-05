Аркадий Попов: число инфицированных Covid-19 растет из-за несоблюдения карантина

По словам заведующего Центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадия Попова, большое число инфицированных свидетельствует о том, что многие недостаточно строго соблюдают правила карантина. Также Попов рекомендует в общественных местах носить маски, пишет RusERR.
Как пояснил Аркадий Попов, после контакта с инфицированным люди игнорируют правила карантина, и поэтому болезнь передается.
"Самым важным моментом здесь является то, что больной человек должен сидеть дома, находиться в карантине. Если он знает, что у него был очень конкретный контакт с коронавирусной инфекцией и инфицированным человеком, то здесь ключевым моментом является то, что этот человек должен находиться дома в строгом карантине. От этого зависит здоровье других людей, их доходы, а также экономика Эстонии в целом ", — сказал Попов.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
Причина нашествия змей в Тверской области
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Мать двух детей превратила заброшенный дом в сказочный уголок
Вот это похоже на правду: как появился COVID