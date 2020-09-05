05.09.2020, 19:23

Аркадий Попов: число инфицированных Covid-19 растет из-за несоблюдения карантина


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Arkadi Popov rõhutab, et viiruse leviku pidurdamisel on esmatähtis, et inimesed peavad jätkuvat reeglitest kinni.
Arkadi Popov rõhutab, et viiruse leviku pidurdamisel on esmatähtis, et inimesed peavad jätkuvat reeglitest kinni.Foto: Rauno Volmar

По словам заведующего Центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадия Попова, большое число инфицированных свидетельствует о том, что многие недостаточно строго соблюдают правила карантина. Также Попов рекомендует в общественных местах носить маски, пишет RusERR.

Как пояснил Аркадий Попов, после контакта с инфицированным люди игнорируют правила карантина, и поэтому болезнь передается.

"Самым важным моментом здесь является то, что больной человек должен сидеть дома, находиться в карантине. Если он знает, что у него был очень конкретный контакт с коронавирусной инфекцией и инфицированным человеком, то здесь ключевым моментом является то, что этот человек должен находиться дома в строгом карантине. От этого зависит здоровье других людей, их доходы, а также экономика Эстонии в целом ", — сказал Попов.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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