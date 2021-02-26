Аркадий Попов: через две недели наступит кошмар

Комментируя последние цифры о числе положительных тестов на коронавирус — 1154 новых случая заражения и 20 умерших — Аркадий Попов сказал, что это еще не кошмар: "Кошмар наступит недели через две. Сегодня все плохо, а через две недели может быть кошмар, если больницы будут перегружены".

По словам Попова, сейчас все экстренные больные помощь получают. Это касается и больных с Covid-19 и больных, у которых другие экстренные проблемы.

"Если говорить об амбулаторном приеме, то, по моим данным, сейчас он идет практически в полном объеме. Очередь на прием к кардиологу сегодня приходится ждать примерно столько же, как это было и до пандемии", — отметил Попов.

Отвечая на вопрос, что будет означать для больниц рост нуждающихся в госпитализации, Попов сказал, что опыт и математические выкладки показывают, что в среднем примерно 6-7% заболевших Covid-19 требуют больничного лечения: "Учитывая, нынешнюю тенденцию, если мы будем получать в какой-то момент 1000 новых заболевших в сутки, то для 60-70 человек каждый день будет требоваться госпитализация. Например, вчера за сутки было открыто 77 новых случаев".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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