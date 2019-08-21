АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Таллиннскому зоопарку исполняется 80 лет. Смотрите, каким он был раньше и что там происходило!

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25 августа Таллиннскому зоопарку исполняется 80 лет. Предлагаем вашему вниманию архивные фотографии, на которых запечатлен зоопарк в разные моменты прошлого.