21.08.2019, 08:28
АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Таллиннскому зоопарку исполняется 80 лет. Смотрите, каким он был раньше и что там происходило!(3)
25 августа Таллиннскому зоопарку исполняется 80 лет. Предлагаем вашему вниманию архивные фотографии, на которых запечатлен зоопарк в разные моменты прошлого.
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