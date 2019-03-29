АРХИВНЫЕ ФОТО | Первый президентский прием в истории Эстонии: Леннарт и Хелле Мери встречают гостей

Первый прием состоялся в 1993 году в концертном зале Estonia и был довольно скромным. Мужчины были одеты в темные костюмы, а женщины, несмотря на трудные времена, постарались выглядеть максимально торжественно, пишет Kroonika.

Издание Eesti Ekspress писало, что каждому гостю полагалось по 70 грамм шампанского, а весь концерт обошелся в 30 000 крон.