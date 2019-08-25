25.08.2019, 10:09
АРХИВНОЕ ВИДЕО: Таллинн, лето, 1991 год. Как сильно изменилась эстонская столица?(11)
Пользователь Youtube опубликовал видеозапись поездки на автомобиле по Таллинну, сделанную летом 1991 года.
Пользователь Youtube опубликовал видеозапись поездки на автомобиле по Таллинну, сделанную летом 1991 года.
С самого начала в глаза бросается то, что на площади Вабадузе еще располагается парковка. Какие еще изменения заметили?
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