25.08.2019, 10:09

АРХИВНОЕ ВИДЕО: Таллинн, лето, 1991 год. Как сильно изменилась эстонская столица?

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rus.delfi.ee
EST 46

Пользователь Youtube опубликовал видеозапись поездки на автомобиле по Таллинну, сделанную летом 1991 года.

С самого начала в глаза бросается то, что на площади Вабадузе еще располагается парковка. Какие еще изменения заметили?

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