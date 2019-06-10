10.06.2019, 13:50

Архитекторы: новая главная улица Таллинна — решение, а не проблема. Уменьшение автомобильного движения в центре города неизбежно

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rus.delfi.ee
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Архитекторы: новая главная улица Таллинна — решение, а не проблема. Уменьшение автомобильного движения в центре города неизбежно
Illustratsioon: www.peatanav.ee

Проезжающие через центр города без остановки автомобили — 80% сегодняшнего автомобильного движения — оказывают пагубное влияние на привлекательность и доступность центра города, пишут в статье-мнении в Eesti Päevaleht главный городской архитектор Таллинна Эндрик Мянд и городской планировщик Яак-Адам Лоовеэр.

Проект Главной улицы — проект Министерства экономики и инфраструктуры и города Таллинн, первая часть концепции развития городского пространства между портом и центром города. В ходе почти пятилетней подготовки составлено более 10 исследований как на тему движения, так и окружающей среды, и проведено самое широкое вовлечение жителей, предпринимателей и экспертов, какое до сих пор делалось в Эстонии при проектировании улиц. Организованный для поиска эскизных решений архитектурный конкурс выиграли признанные архитекторы из архитектурных бюро Linnalahendused OÜ и KAVAKAVA OÜ вместе с инженерным бюро Extech Design OÜ.

Illustratsioon: Tallinna linnavalitsus / Kavakava arhitektuuribüroo / EPL

С победителем архитектурного конкурса в декабре 2017 года заключили договор о проектировании, и эскизное решение передали городу на рассмотрение в апреле 2018 года. Проект застрял в обсуждениях о необходимости составления дополнительного анализа движения. На сегодняшний день составление анализа движения все-таки на финишной прямой и его результаты скоро выяснятся. Главная улица должна быть готова к 2021 году. На проект выделено 10 млн евро, из которых 85% получат из Европейского фонда сплочения при условии, что строительство будет закончено в срок. Из-за задержки получение поддержки становится критическим.

"Необходимость дополнительного анализа объясняли желанием получить подтверждение, что автобусы и трамваи поместятся на общие остановки, и уточнить влияние предложенного решения на автомобильное движение. Действительно, речь идет об артерии и визитной карточке Таллинна и желание повторить проведенные исследования обосновано. Но при этом важно понять и подчеркнуть, что коридор Главной улицы в сегодняшнем виде и близко не соответствует сегодняшним ценностям и действующим стандартам, тормозит развитие и конкурентоспособность центра города. Сохранение сегодняшней организации движения невозможно, потому что соответствующие требованиям решения, при ремонте улицы тоже, требуют просто больше пространства. Уменьшение автомобильного движения неизбежно. Спрашивать следует, не уменьшится ли автомобильное движение, а насколько оно уменьшится", — пишут авторы статьи.

По их словам, в проекте Главной улицы предлагают более разумное, хотя и более требовательное с точки зрения исполнения решение, при реализации которого обеспечат ровное движение общественного транспорта, сохранят автомобильное движение, в то же время создадут велосипедные полосы и существенно повысят качество пространства для пешеходов. Для этого автобусы перенесут в центр улицы на общую с трамваями полосу общественного транспорта. Так общественный транспорт больше не будет зависеть от обычного движения и автомобилям оставят отдельную полосу движения. Перевод трамваев и автобусов на общую полосу потребует наладки, даже направления некоторых маршрутов на соседнюю улицу.

Авторы статьи отмечают, что в проекте главной улицы предлагают решение, которое разумно экономит пространство и создает в прямом смысле считающееся со всеми пространство. Для улучшения дорожной безопасности уменьшат скорость движения, что позволит повысить удобство движения пешеходов и уменьшит шум. Общие остановки сделают общественный транспорт более доступным и удобным. Для создания более уютного городского пространства с лучшим микроклиматом посадят деревья. Хотя остающееся для автомобилей уличное пространство неизбежно сузится, опыт показывает, что в случае ясной организации движения плавность автомобильного движения на одной полосе улучшится. Велосипедные дорожки позволят двигаться и на других современных и все более популярных легких средствах передвижения, таких как, например, электросамокаты, а также улучшить услугу велокурьеров.

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