Архиепископ Урмас Вийлма о нападении на раввина: мне стыдно, что в Эстонии случилось подобное

"Выражаю свое искреннее сожаление в связи со случившимся. Мне стыдно, что в Эстонии, которую своим безопасным и милым домом считали также представители еврейского народа и веры, случилось нечто подобное", — написал Вийлма.

По его мнению, нет разницы, где происходят такие вещи, в Эстонии или в других странах, подобные деяния следует жестко осуждать и надеяться на смелую реакцию как общественности, так и соответствующих ведомств.

Вийлма считает, что если раньше нападки в отношении представителей другой веры и культуры, а также людей с различными политическими взглядами происходили в основном в интернет-комментариях, то в последнее время агрессия выражается даже в заголовках различных СМИ.

16 марта главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице по дороге в синагогу, куда он направлялся вместе с детьми на шаббатную службу.