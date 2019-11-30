Архиепископ Урмас Вийльма: церковь открыта для всех. Мы не спрашиваем на входе, гей ты или нет

"[Церковь] открыта для всех, — сказал он. — Ни одно богослужение не предназначается ни для кого-то конкретного”.

Поскольку перед этим разговор зашел о финансировании государством ЛГБТ-сообществ, журналист спросил: для гомосексуалистов тоже [открыта] ? На что Вийльма ответил: ”А почему нет? Да, для них тоже. Прийти может любой. Мы же не спрашиваем на входе у человека гей он или гетеро. Такого отсева у нас нет. Можно также посмотреть на то, где действует церковь. У нас существует, например, тюремный капланат, и не будем же мы отказываться от общения с этими людьми, потому что они совершили преступление? Что же говорить об остальных грешниках, к которым все мы, в том числе я, относимся? На самом деле мы служим всему обществу”.

По словам архиепископа, тема гомосексуализма и церкви поднимается кем-то извне намеренно: ”Кто-то хочет, чтобы мы этим занимались, чтобы говорили об этом, чтобы высказали свою позицию, так как это дает возможность снова будет поставить акцент на противопоставлении”.

”Если говорить о семейных ценностях, то это комплексная темы. К нас более 60% детей рождается вне брака, и я считаю это проблемой. Почему это происходит? Культурная особенность Эстонии? Похоже, что эстонцы считает это нормальным. А вот мне это нормальным не кажется. Это не по-христиански. Но! Я не хожу и не раздуваю эту тему на каждом углу. Если человек приходит в воскресенье в церковь, я ведь не спрашиваю у него женат он или нет. Мы не культивируем эти темы. Церковь ждет всех”, - сказал Вийльма.