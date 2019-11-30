30.11.2019, 17:50

Архиепископ Урмас Вийльма: церковь открыта для всех. Мы не спрашиваем на входе, гей ты или нет


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Архиепископ Урмас Вийльма: церковь открыта для всех. Мы не спрашиваем на входе, гей ты или нет
Peapiiskopi sõnul tuleb pildil olemiseks üha värvikamaks ja reljeefsemaks muutuma, et keegi üldse tähele paneks. Kirikus aga nii ei tehta.Priit Simson

Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором сказал, что церковь открыта для всех.

"[Церковь] открыта для всех, — сказал он. — Ни одно богослужение не предназначается ни для кого-то конкретного”.

Поскольку перед этим разговор зашел о финансировании государством ЛГБТ-сообществ, журналист спросил: для гомосексуалистов тоже [открыта] ? На что Вийльма ответил: ”А почему нет? Да, для них тоже. Прийти может любой. Мы же не спрашиваем на входе у человека гей он или гетеро. Такого отсева у нас нет. Можно также посмотреть на то, где действует церковь. У нас существует, например, тюремный капланат, и не будем же мы отказываться от общения с этими людьми, потому что они совершили преступление? Что же говорить об остальных грешниках, к которым все мы, в том числе я, относимся? На самом деле мы служим всему обществу”.

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По словам архиепископа, тема гомосексуализма и церкви поднимается кем-то извне намеренно: ”Кто-то хочет, чтобы мы этим занимались, чтобы говорили об этом, чтобы высказали свою позицию, так как это дает возможность снова будет поставить акцент на противопоставлении”.

”Если говорить о семейных ценностях, то это комплексная темы. К нас более 60% детей рождается вне брака, и я считаю это проблемой. Почему это происходит? Культурная особенность Эстонии? Похоже, что эстонцы считает это нормальным. А вот мне это нормальным не кажется. Это не по-христиански. Но! Я не хожу и не раздуваю эту тему на каждом углу. Если человек приходит в воскресенье в церковь, я ведь не спрашиваю у него женат он или нет. Мы не культивируем эти темы. Церковь ждет всех”, - сказал Вийльма.

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