Арендодатель офиса Sputnik в Таллинне известил канал об одностороннем расторжении договора

Как пишет издание РИА-Новости, разрыв договора аренды со Sputnik Эстония не сработает, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ранее в пресс-службе агентства заявили, что арендодатель офиса Sputnik в Таллинне известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения.

По ее словам, чтобы не дать работать в одной европейской стране, сначала сотрудников Sputnik вызывали на долгие беседы в местное КГБ, "напоминали им про семьи и зачем тебе это надо". Потом местным банкам запретили с ними сотрудничать, "чтобы мы не могли платить людям зарплаты".

"Не помогло. Мы нашли способ", — отметила Симоньян.

В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств от МИА "Россия сегодня" сотрудникам Sputnik Эстония, налоговые платежи и платежи за аренду офиса, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня". Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить операции.

Эстония — единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них — граждане республики, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня".

Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.