Аптеки и Maxima продают не медицинские маски, а маски от пыли

Что интересно, такой же уровень фильтрации — у ткани обычной футболки, из которой сделать себе маску в разы дешевле.

Euroapteek же утверждает, что они продают маски, которые имеют все сертификаты ЕС и используются в медицинской сфере. Однако их сертификат — FFP1, что как раз и является уровнем фильтрации от пыли.

Kuvataõmmis

Аптека обещает, что со следующей недели в продажу поступят и маски уровня фильтрации FFP2:

Euroapteek

Та же история с Maxima — поступившие в продажу защитные маски имеют уровень фильтрации FFP1.

При этом все предприятия, продающие в Эстонии маски от пыли, даже не упоминают об их реальном назначении и уровне фильтрации, а лишь ссылаются на сертификаты и добавляют фразу, что маски не гарантируют 100% защиты. По сути, это отвечает действительности — ни одна маска не может гарантировать 100% защиту от болезни.

Magnum вначале заявил, что благодаря им на рынок попадет больше миллиона хихрургических масок, что позже оказалось неправдой. Однако позже предприятие принесло извинения за ошибку и сообщило, что их продукция — защитные маски уровня FFP1 с 80% возможностью защиты.

А Euroapteek тем временем перепаковала маски в более маленькие партии "в интересах потребителя", но на их новой упаковке и вовсе отсутсвует информация о каком-либо уровне защиты:

Delfi

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора подчеркивает, что новая упаковка не является незаконной, но на ней должна быть информация на эстонском языке, которая содержит название "защитная маска", стандарт EN 149:2001+A1 2009 и класс защиты FFP1.

У масок FFP1 уровень защиты составляет 80% от микрочастиц более 0,3 микрометра. Вирусы же попадают в категорию 0,02-0,8 микрометров. У хирургических же масок эффективность фильтрации бактерий находится на уровне около 95%.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!