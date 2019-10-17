Аптекари развенчивают мифы: у нас нет возможности обдирать клиентов!

Формирование цены на лекарство начинается с назначенной производителем лекарств цены, к которой оптовый продавец и аптека могут добавить разрешенную законом наценку. Цены на те лекарства, которые государство частично или полностью компенсирует, оговариваются между Больничной кассой и производителем лекарств.

Ни оптовый продавец, ни аптека не участвуют в переговорах о ценах. Роль оптового продавца в дальнейшем снабжении лекарствами опять же исходит из закона, и эта сторона обязана в первую очередь поставлять более дешевые лекарства и делать их доступными для аптек.

В прессе сравнивали цены одних и тех же лекарств в Эстонии и соседних странах, и действительно, разница в некоторых случаях многократная. Такая разница исходит из назначенных производителями лекарств для разных стран цен. Производители лекарств в свою очередь исходят из рыночной ситуации и договоренностей с государством.

Также не секрет, что высокие цены на лекарства в Эстонии обусловлены маленьким рынком и малой способностью государства вести переговоры о ценах с производителями лекарств, большинство из которых являются международными крупными корпорациями.

Средневзвешенная наценка на лекарства в аптеке — 13% на упаковку лекарства. Конкретные наценки зависят от закупочной цены лекарства.

Для наценок установлена предельная норма. Это означает, что на препараты, которые стоят сотни или даже тысячи евро, можно добавлять только 5 евро и 11 центов.

Миф: производитель лекарств и оптовый продавец один и тот же.

Правда: производитель лекарств и оптовый продавец не связаны.

Ни один оптовый продавец, у которого в Эстонии аптека, не является производителем лекарств и не входит в одну и ту же коммерческую группу с производителями лекарств. Производителями лекарств не являются также крупнейшие сети аптек: Benu, Apotheka, Südameapteek и Euroapteek.

Миф: аптекарь-работник руководствуется коммерческими интересами владельцев-непровизоров.

Правда: аптекарь-работник руководствуется профессиональной этикой, законами и интересами пациента.

Аптекарь, с одной стороны, обязан посоветовать пациенту самое дешевое лекарство и, с другой стороны, аптеки обязаны сохранять доступность самых дешевых лекарств с предельной ценой.

Статью полностью читайте в Eesti Päevaleht.