Аптекари развенчивают мифы: у нас нет возможности обдирать клиентов!

Разлетелся целый ряд недоброжелательных представлений о провизорах, которых сдерживают суровые законы, пишут аптекари в статье-мнении в Eesti Päevaleht.
В опубликованной на прошлой неделе другой статье-мнении нападают на аптекарей, как будто они уговаривают клиентов покупать и ненужный товар. "Такие оскорбления недоброжелательные, популистские и, очевидно продиктованы чьими-то PR-интересами, чтобы навредить сегодняшним аптекарям и аптекам. Каждый, кто ходил в аптеку, знает, что аптекари не ведут себя как действующие в коридорах торговых центров продавцы пенсионных фондов или интернет-услуг. Аптекари советуют лекарство, в котором у человека есть нужда, и исходят в своих советах из закона, который предусматривает предпочтение самого дешевого лекарства".
"Цель аптекаря в том, чтобы предложить человеку, исходя из его здоровья, целостный совет. Помимо рецептурных лекарств, к заботе о здоровье относятся также, например, пробиотики, витамины, минералы и другие товары для здоровья, которые продаются в аптеках. Утверждение, что такие товары не относятся к целостному здоровому образу жизни, неуместно".
Миф: цену на лекарство формируют оптовый и розничный продавцы.
Правда: цену на лекарство назначает производитель лекарств.
В действительности формирование цены на лекарство строго регулируется, и действующим в Эстонии оптовым продавцам и аптекам правовыми актами установлены очень четкие и скромные предельные нормы наценок.
Формирование цены на лекарство начинается с назначенной производителем лекарств цены, к которой оптовый продавец и аптека могут добавить разрешенную законом наценку. Цены на те лекарства, которые государство частично или полностью компенсирует, оговариваются между Больничной кассой и производителем лекарств.
Ни оптовый продавец, ни аптека не участвуют в переговорах о ценах. Роль оптового продавца в дальнейшем снабжении лекарствами опять же исходит из закона, и эта сторона обязана в первую очередь поставлять более дешевые лекарства и делать их доступными для аптек.
В прессе сравнивали цены одних и тех же лекарств в Эстонии и соседних странах, и действительно, разница в некоторых случаях многократная. Такая разница исходит из назначенных производителями лекарств для разных стран цен. Производители лекарств в свою очередь исходят из рыночной ситуации и договоренностей с государством.
Также не секрет, что высокие цены на лекарства в Эстонии обусловлены маленьким рынком и малой способностью государства вести переговоры о ценах с производителями лекарств, большинство из которых являются международными крупными корпорациями.
Средневзвешенная наценка на лекарства в аптеке — 13% на упаковку лекарства. Конкретные наценки зависят от закупочной цены лекарства.
Для наценок установлена предельная норма. Это означает, что на препараты, которые стоят сотни или даже тысячи евро, можно добавлять только 5 евро и 11 центов.
Миф: производитель лекарств и оптовый продавец один и тот же.
Правда: производитель лекарств и оптовый продавец не связаны.
Ни один оптовый продавец, у которого в Эстонии аптека, не является производителем лекарств и не входит в одну и ту же коммерческую группу с производителями лекарств. Производителями лекарств не являются также крупнейшие сети аптек: Benu, Apotheka, Südameapteek и Euroapteek.
Миф: аптекарь-работник руководствуется коммерческими интересами владельцев-непровизоров.
Правда: аптекарь-работник руководствуется профессиональной этикой, законами и интересами пациента.
ТОП
Аптекарь, с одной стороны, обязан посоветовать пациенту самое дешевое лекарство и, с другой стороны, аптеки обязаны сохранять доступность самых дешевых лекарств с предельной ценой.
Статью полностью читайте в Eesti Päevaleht.
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