Аптекарь: не бойтесь при отказе от курения просить помощи!

Отрицательное влияние табака на здоровье человека общеизвестно. Но отказ от табачной зависимости не является легким заданием, поэтому не стоит стесняться, обращаясь за профессиональной поддержкой. Провизор и консультант по отказу от курения Benu apteek Мооника Марков делится советами о том, как отказаться от вредной привычки.
В Эстонии ежедневно 17% населения используют табак. ”Нет ни одного органа, которому никотин не нанес бы ущерба. Табак связан с возникновением минимум 25 болезней и употребление табачных изделий считается наиболее частой причиной смерти”, — пояснила Марков.
Курильщик, который хочет отказаться от вредной для здоровья привычки, может найти в свободной продаже в аптеке различные никотиносодержащие препараты, которые помогут освободиться от курения.
По словам аптекаря, желающие могут выбрать как пластыри, жевательные резинки, рассасывающиеся таблетки, так и спреи для ротовой полости. ”Пластыри имеют разные сроки действия и их нужно использовать 8-12 недель, постепенно уменьшая дозировку”, — пояснила Марков. ”Те, кто привыкли по утром после пробуждения выкуривать сигарету, могут попробовать пластыри с 24-часовым действием, которые помогут утром побороть табачный голод”.
Тем, у кого есть аллергия на пластыри, аптекарь советует использовать жевательные резинки с никотином, но в их случае очень важна правильная техника жевания, чтобы никотин выделялся из жвачки. После никотиновых жвачек стоит использовать обычные жвачки, пока не пропадает зависимость от них. ”Также помощь могут оказать и спреи для рта, которые нужно использовать 3-6 месяцев с постоянным уменьшением дозы” — рассказывает Марков.
Те же, кто чувствуют нехватку мотивации, могут обратиться за профессиональной консультацией в выбранной аптеке или в кабинете консультации. ”В случае хронических заболеваний процесс отказа от курения должен проходить вместе с врачом. Например, если у человека болезни кардиоваскулярной системы, диабет, проблемы с печенью и почками или же разные психиатрические заболевания”, — подчеркивает Марков.
”При отказе от табака стоит картографировать свои прежние привычки в курении, чтобы осложнить продолжение курения для себя. Например, если есть привычка дымить за рулем, то теперь необходимо для этого остановить автомобиль и выйти из машины, если привыкли курить с коллегами, то нужно идти в одиночку и найти для пачки сигарет непривычное место, откуда нельзя ее просто привычно прихватить”, — приводит провизор примеры того, что обсуждается на консультации.
По словам аптекаря, хорошо начинать вести дневник, в котором отмечаются те причины, которые побуждают отказаться от курения, каково самочувствие при отказе, а также какие самые сложные и позитивные моменты. ”Для отказа от курения стоит выбрать спокойный период, в котором нет больших событий и обязательно стоит держаться назначенного дня”, — советует Марков.
Аптекарь рекомендует в первый день без табака найти для себя заменитель курения — например, спорт. ”Стоит помнить о том, что любителям кофе необходимо пить воду, потому что курение уменьшает впитываемость кофеина и если человек отказывается от сигарет, то это необходимо учитывать и при употреблении кофе, чтобы не отравиться кофеином”, — подчеркивает провизор.
По словам Мооники Марков, уже на второй день без табака нужно бороться с никотиновым голодом. ”При возможности стоит исключать нервирующие ситуации, часто пить воду и жевать жвачку без сахара”, — советует аптекарь и добавляет, что следующий — то есть третий — день без табака самый сложный. ”Часто именно в этот день люди сдаются. Но стоит помнить, что даже если попробовать только одну сигарету, то все нужно начинать с начала”, — говорит Марков. Во время консультации о повторной встрече договариваются именно на самые трудные дни — на третий или четвертый день без табака.
При отказе от курения могут возникнуть следующие симптомы ломки — раздражительность, головные боли, уныние, перепады настроения, беспорядочное сердцебиение, повышенная потливость и нарушения сна. ”С побочными последствиями легче справиться, если понять для себя, в чем их причина”, — поясняет Марков и добавляет, что, к счастью, у большинства бросающих курить эти признаки ломки не проявляются.
По словам аптекаря, отказать от курения проще, чем остаться некурящим. ”Если первый месяц прошел успешно, то после этого реже возвращаются к сигарете. Если же вы не затягивались 12 месяцев, то можно себя поздравить и причислить к некурящим”, — говорит Марков.
Пять советов аптекаря для отказа от табака
1. Выберите конкретный день, когда вы бросите и держитесь этого!
2. Сделайте для себя ясными те ситуации, когда возникает желание подымить и продумайте, как с этим справиться. Хорошо вести дневник.
3. Сделайте курение для себя по возможности неудобным — курите в одиночестве, не делайте этого в машине!
4. Избегайте общества курящих и посещайте те места, где курение запрещено — например, кино.
5. Скажите всем друзьям и родственникам, что вы бросили курить — они помогут вам удержаться на этом пути.
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