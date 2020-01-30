Аптекарь: не бойтесь при отказе от курения просить помощи!

Те же, кто чувствуют нехватку мотивации, могут обратиться за профессиональной консультацией в выбранной аптеке или в кабинете консультации. ”В случае хронических заболеваний процесс отказа от курения должен проходить вместе с врачом. Например, если у человека болезни кардиоваскулярной системы, диабет, проблемы с печенью и почками или же разные психиатрические заболевания”, — подчеркивает Марков.

”При отказе от табака стоит картографировать свои прежние привычки в курении, чтобы осложнить продолжение курения для себя. Например, если есть привычка дымить за рулем, то теперь необходимо для этого остановить автомобиль и выйти из машины, если привыкли курить с коллегами, то нужно идти в одиночку и найти для пачки сигарет непривычное место, откуда нельзя ее просто привычно прихватить”, — приводит провизор примеры того, что обсуждается на консультации.

По словам аптекаря, хорошо начинать вести дневник, в котором отмечаются те причины, которые побуждают отказаться от курения, каково самочувствие при отказе, а также какие самые сложные и позитивные моменты. ”Для отказа от курения стоит выбрать спокойный период, в котором нет больших событий и обязательно стоит держаться назначенного дня”, — советует Марков.

Аптекарь рекомендует в первый день без табака найти для себя заменитель курения — например, спорт. ”Стоит помнить о том, что любителям кофе необходимо пить воду, потому что курение уменьшает впитываемость кофеина и если человек отказывается от сигарет, то это необходимо учитывать и при употреблении кофе, чтобы не отравиться кофеином”, — подчеркивает провизор.

По словам Мооники Марков, уже на второй день без табака нужно бороться с никотиновым голодом. ”При возможности стоит исключать нервирующие ситуации, часто пить воду и жевать жвачку без сахара”, — советует аптекарь и добавляет, что следующий — то есть третий — день без табака самый сложный. ”Часто именно в этот день люди сдаются. Но стоит помнить, что даже если попробовать только одну сигарету, то все нужно начинать с начала”, — говорит Марков. Во время консультации о повторной встрече договариваются именно на самые трудные дни — на третий или четвертый день без табака.

При отказе от курения могут возникнуть следующие симптомы ломки — раздражительность, головные боли, уныние, перепады настроения, беспорядочное сердцебиение, повышенная потливость и нарушения сна. ”С побочными последствиями легче справиться, если понять для себя, в чем их причина”, — поясняет Марков и добавляет, что, к счастью, у большинства бросающих курить эти признаки ломки не проявляются.