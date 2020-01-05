Аптечная реформа, повышение минималки и пенсий, исчезновение сигарет с ментолом: что изменится в сфере управления Минсоцдел в 2020 году

· В 2020 году минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 584 евро и минимальная часовая зарплата составит 3,48 евро. Рост минимальной зарплаты означает рост связанных с минимальной зарплатой зарплат и рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также увеличатся суммы связанных с минимальной зарплатой пособий, как например родительского пособия, платы за отпуск по уходу за ребенком и отпуск по уходу за близким. Рост минимальной зарплаты может также привести к росту пособий и компенсаций, выплачиваемых местными самоуправлениями, но также может повлиять на цены предоставляемых услуг, если они привязаны к минимальной заработной плате местными самоуправлениями.

· Пособие по безработице и возмещение по страхованию от безработицы вырастут. С января ежедневный размер пособия составит 6,10 евро, что составляет 189,1 евро за календарный месяц в течение 31 дня. Минимальный дневной размер возмещения по страхованию от безработицы составляет 9 евро. Минимальное пособие по страхованию от безработицы на 2020 год за 31 календарный день составляет 279 евро. Пособие и возмещение рассчитаны на основе минимальной заработной платы в 2019 году, которая составляла 540 евро.

· С 1 апреля этого года пенсии по старости повысятся с ежегодной индексацией на 45 евро. Повышение пенсионной базы в качестве компонента солидарности затронет около 330 000 человек, включая пенсионеров по старости и пенсионеров, которые потеряли кормильца.

· Вырастет ставка пособия для проживающего в одиночку пенсионера. Ставка пенсии для выплаты проживающего в одиночку пенсионера вырастет до 582 евро в месяц: пособие выплачивается, если пенсия его получателя меньше этой суммы. Размер пособия остается прежним — 115 евро в год.

· С 1 июля отцовский отпуск станет длиннее. Отцы смогут брать отцовский отпуск на 30 дней, а не на 10 дней, как прежде. А выплачивать родительское пособие отцу будет Департамент социального страхования.

· Выплата родительского пособия станет более гибкой. С 1 июля родители смогут воспользоваться родительским пособием за один раз или частями до достижения ребенком трех лет. Пособие будет по-прежнему выплачиваться матери, которая получала пособие по беременности и родам в течение 435 дней и в течение 545 дней матери, которая до рождения ребенка не работала и не получала пособие по беременности и родам. Пособие необходимо использовать до достижения ребенком возраста трех лет.

· С января увеличится государственное пособие по уходу за ребенком с ограниченными возможностями. С этого года пособие по уходу за ребенком со средней степенью тяжести недостатка здоровья составит 138 евро, с тяжелой степенью тяжести составит 161 евро и с глубокой степенью тяжести — 241 евро. В Эстонии проживает около 13 000 детей с ограниченными возможностями.

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