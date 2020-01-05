Аптечная реформа, повышение минималки и пенсий, исчезновение сигарет с ментолом: что изменится в сфере управления Минсоцдел в 2020 году
Читайте, какие изменения произойдут в сфере управления Министерства социальных дел в 2020 году.
Читайте, какие изменения произойдут в сфере управления Министерства социальных дел в 2020 году.
· По линии консультационного телефона семейных врачей 1220 можно будет получить персональную консультацию. Начиная с этого года у консультирующего семейного врача появится доступ к личной карте пациента при условии, что пациент согласен поделиться своими личными данными с врачом. Таким образом консультирующий семейный врач сможет дать более точные советы, так как перед глазами у него будут все анализы, назначенные лекарственные препараты и список заболеваний пациента.
· Больничная касса компенсирует 19 новых лекарств. Больничная касса компенсирует 14 новых больничных лекарств и пять новых льготных лекарств. К компенсируемым лекарствам добавилось несколько лекарств, предназначенных для лечения опухолей молочной железы, головы и шеи, опухолей поджелудочной железы и гематологических опухолей (различные лимфомы и лейкемии). Список также пополнился тремя новыми лекарствами от рака легких (пембролизумаб и пеметрексед, атезолизумаб, дурвалумаб), которые, по оценкам, необходимы 120 пациентам в год. Новые добавленные лекарства предоставят пациентам больше возможностей для выбора и сделают лекарства доступнее для сотен людей.
· Больничная касса финансирует 117 новых медицинских устройств. Больничная касса компенсирует застрахованным пациентам медицинские устройства, при помощи которых можно лечить болезни и травмы, или же использование которых предотвратит усугубление болезни. Начиная с 1 января этого года действует новый список медицинских устройств, в который добавились 117 новых медицинских устройств. С обновлением списка расширился ассортимент медицинских устройств, используемых для лечения апноэ во сне, астмы и лимфодренажа, венозной недостаточности и заживления ран, а также новых продуктов для желудка, ортезов и диабетических принадлежностей.
· Больничная касса финансирует ряд новых услуг. С этого года больничная касса финансирует сестринские услуги в домах общего ухода, как отдельную услугу и в большем объеме, чем прежде. Также больничная касса будет финансировать в качестве отдельной услуги в большем объеме, чем прежде, лечение в хосписе. Лечение в хосписе будет финансироваться как отдельная услуга в больничной сети больниц с соответствующей командой и условиями. Услуги хосписов необходимы людям, чье заболевание уже неизлечимо, но чьи мучения можно облегчить с помощью специального медицинского вмешательства. С этого года семейные врачи смогут при помощи инфосистемы здоровья консультироваться с врачами-специалистами для уточнения диагноза и лечения своих пациентов в общей сложности уже по 22 специализациям. Также с нового года семейные врачи смогут запрашивать электронные консультации у детских психиатров.
· Для защиты здоровья людей проходит переход на систему провизорских аптек. 1 апреля будет завершена аптечная реформа с длительным переходным периодом, в течение которого розничные и оптовые продажи лекарств будут разделены, а право управлять аптекой сохранят за собой исключительно провизоры. Целью изменений является повышение конкуренции на оптовом фармацевтическом рынке, устранение конфликта интересов, обусловленного существующим переплетением розничной и оптовой торговли, уменьшение зависимости услуги аптек от коммерческих интересов фармацевтических оптовиков, а также повышение профессиональной ответственности провизоров. Для пациентов это означает лучший выбор лекарств по доступной цене, а также более устойчивую и качественную аптечную услугу. По состоянию на конец 2019 года в Эстонии насчитывалось 215 аптек в полной или частичной собственности провизоров, 181 из которых полностью отвечали требованиям аптечной реформы.
· В отношении домов призрения начало действовать требование разрешения на деятельность. С января для домов призрения общего типа действует требование разрешения на работу, цель которого — обеспечить людям более качественную услугу общего ухода. Как среда, так и компетентность работников должна наилучшим образом отвечать потребностям получателей услуг — за это отвечают представители услуг, которые имеют разрешение на деятельность. Разрешения выдает Департамент социального страхования.
· Требования к услугам приюта и к альтернативному уходу будут дополнены для обеспечения благополучия детей. С января вступили в силу требования о предоставлении разрешения на деятельность для оказания услуг альтернативного ухода, а также требования о необходимой квалификации специалистов, которые предоставляют услуги детям. С января в семье, предоставляющей альтернативный уход или в приюте могут жить шесть детей, вместо восьми.
· Будут дополнены требования к образованию и квалификации специалистов по защите детей. C января вступили в силу поправки к Закону о защите детей, согласно которым у специалистов по защите детей должна быть специальная подготовка и высшее образование, а также специалист должен не позднее, чем через два года с начала работы специалистом по защите детей получить специализацию по защите детей. При ходатайстве о специализации будут оцениваться необходимые знания и компетенция. Специалисты по защите детей, которые заступили на работу до 1 января должны также получить специализацию не позднее, чем к 2022 году.
· Увеличится финансирование услуг помощи жертвам. На увеличение доступности услуг помощи жертвам Департамента социального страхования в этом году будет направлено дополнительно 100 000 евро. Ежегодно государство выделяет на услуги помощи жертвам, предотвращение насилия и на услуги женских опорных центров 2,5 миллионов евро. Любой человек, столкнувшийся с неподобающим обращением; жертва физического, эмоционального или сексуального насилия имеет право на получение помощи. Получить помощь может каждый пострадавший независимо от того известно ли лицо, нанесшее ущерб и заведено ли против него уголовное дело. При желании пострадавший может остаться анонимным. Контакты помощи жертвам: http://www.palunabi.ee/ru и 116 006.
· В 2020 году минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 584 евро и минимальная часовая зарплата составит 3,48 евро. Рост минимальной зарплаты означает рост связанных с минимальной зарплатой зарплат и рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также увеличатся суммы связанных с минимальной зарплатой пособий, как например родительского пособия, платы за отпуск по уходу за ребенком и отпуск по уходу за близким. Рост минимальной зарплаты может также привести к росту пособий и компенсаций, выплачиваемых местными самоуправлениями, но также может повлиять на цены предоставляемых услуг, если они привязаны к минимальной заработной плате местными самоуправлениями.
· Пособие по безработице и возмещение по страхованию от безработицы вырастут. С января ежедневный размер пособия составит 6,10 евро, что составляет 189,1 евро за календарный месяц в течение 31 дня. Минимальный дневной размер возмещения по страхованию от безработицы составляет 9 евро. Минимальное пособие по страхованию от безработицы на 2020 год за 31 календарный день составляет 279 евро. Пособие и возмещение рассчитаны на основе минимальной заработной платы в 2019 году, которая составляла 540 евро.
· С 1 апреля этого года пенсии по старости повысятся с ежегодной индексацией на 45 евро. Повышение пенсионной базы в качестве компонента солидарности затронет около 330 000 человек, включая пенсионеров по старости и пенсионеров, которые потеряли кормильца.
· Вырастет ставка пособия для проживающего в одиночку пенсионера. Ставка пенсии для выплаты проживающего в одиночку пенсионера вырастет до 582 евро в месяц: пособие выплачивается, если пенсия его получателя меньше этой суммы. Размер пособия остается прежним — 115 евро в год.
· С 1 июля отцовский отпуск станет длиннее. Отцы смогут брать отцовский отпуск на 30 дней, а не на 10 дней, как прежде. А выплачивать родительское пособие отцу будет Департамент социального страхования.
· Выплата родительского пособия станет более гибкой. С 1 июля родители смогут воспользоваться родительским пособием за один раз или частями до достижения ребенком трех лет. Пособие будет по-прежнему выплачиваться матери, которая получала пособие по беременности и родам в течение 435 дней и в течение 545 дней матери, которая до рождения ребенка не работала и не получала пособие по беременности и родам. Пособие необходимо использовать до достижения ребенком возраста трех лет.
· С января увеличится государственное пособие по уходу за ребенком с ограниченными возможностями. С этого года пособие по уходу за ребенком со средней степенью тяжести недостатка здоровья составит 138 евро, с тяжелой степенью тяжести составит 161 евро и с глубокой степенью тяжести — 241 евро. В Эстонии проживает около 13 000 детей с ограниченными возможностями.
· С 20 мая этого года на рынке ЕС пропадут сигареты с ментолом. Изменения направлены на защиту детей и подростков, которые обычно начинают курить ароматизированные табачные изделия, потому что различные сильные ароматы скрывают неприятный вкус табака и по ошибке считаются менее вредными.
· Центр помощи детям появится на востоке Эстонии. Центр помощи детям Департамента социального страхования предлагает услугу, направленную на детей, подвергшимся сексуальному насилию или если есть подозрение на сексуальное насилие. На месте работает специалист по защите детей, психолог, врач, сотрудник полиции и другие специалисты. В 2018 году 245 детей получили помощь в центрах помощи детей в Таллинне и Тарту. На открытие центра помощи детям на востоке Эстонии запланировано 120 000 евро.
· В Министерстве социальных дел учредили должность главного капеллана, задачей которой станет организация работы священников в медицинских и попечительских учреждениях.
· Список канцерогенных веществ в трудовой сфере дополнен новыми веществами и максимальными уровнями. В январе вступает в силу новый перечень канцерогенов и их предельных значений, охватывающий 18 химических веществ с которыми можно столкнуться в промышленном, строительном и транспортном секторах.
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