Apotheka без оповещения больницы покинула помещения PERH

"Получил информацию в 7 часов утра, что возле корпуса больницы стоит машина для перевозки вещей. Представителей аптеки на месте не было. Фирма по перевозке сделала все корректно, но ключ от аптеки мы так и не получили. Поскольку в дело уже вмешался судебный исполнитель, то они должны были передать ключ ему. Нас предварительно не проинформировали, когда начнется переезд. Но мы очень рады, что они наконец выехали", - прокомментировал ситуацию ERR председатель правления PERH Агрис Пеэду.

Два года назад конкурс на право использования помещений выиграла фирма Benu Apteek, которая так и не смогла открыть там свою аптеку, поскольку Apotheka, несмотря на истечение срока договора осенью 2017 года, отказалась освобождать помещения. Судебная тяжба длилась полтора года.

Две недели назад Харьюский уездный суд постановил, что предприятие Terve Pere Apteek обязано до 1 июля покинуть помещения на первом этаже мустамяэского корпуса PERH и заплатить больнице 711 099 евро в качестве возмещения ущерба за незаконную аренду. Чтобы решение было выполнено, привлекли к делу судебного исполнителя. Однако его помощь не потребовалась.