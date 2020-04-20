Apollo Kino готовится к открытию кинотеатров

В понедельник, 20.04, в кинотеатре Apollo Kino в Мустамяэ в сотрудничестве с предприятием недвижимости Stell впервые в Эстонии провели электростатическую дезинфекцию, обеспечивающую свободные от вирусов поверхности в кинозалах.
”Это первая крупная акция из ряда гигиенических процедур, которые вскоре пройдут в наших кинотеатрах для подготовки к открытию кинотеатров и чтобы предложить клиентам максимально безопасное посещение кинотеатра”, — пояснила причины процедуры исполнительный директор Apollo в Балтии Кадри Эрм.
В ходе проходящей впервые в Эстонии электростатической дезинфекции поверхностей к чистящему средству при распылении добавляют электрический заряд — положительно заряженные частицы вещества не падают друг на друга, а движутся в направлении отрицательно или нейтрально заряженной поверхности. Данный метод позволяет проводить дезинфекцию просто и быстро, он эффективнее обычных аэрозолей или контактного метода, поскольку распыленные электростатически заряженные частицы попадают также в микротрещины поверхностей. Результат — полное покрытие поверхности дезинфицирующим средством, которое уничтожает находящиеся на ней вирусы, бактерии, микроскопические грибы и другие микроорганизмы.
”Нынешняя ситуация, скорее всего, заставила многие действующие в сфере сервиса предприятия пересмотреть свои прежние гигиенические стандарты. Мы как крупнейшая эстонская сеть кинотеатров, вновь открывая кинотеатры для посетителей, хотим, чтобы посещение кинотеатра соответствовало их ожиданиям, было безопасным и качественным. Пока кинотеатры были закрыты, мы много работали над тем, чтобы обеспечить наличие необходимых средств индивидуальной защиты, внедрить новые стандарты чистоты и разработать материалы для внутреннего обучения”, — отметила Эрм различные действия, которые будут выполняться в кинотеатрах Apollo после кризиса для благополучия и сотрудников, и клиентов.
”Мы благодарны нашему хорошему партнеру Stell, который был готов испытать вместе с Apollo Kino эту инновационную технологию очистки”, — выразила Эрм признание предлагающей услуги по очистке фирме.
По словам директора по закупкам и продажам Stell Маргуса Вяллинга, на рынке существует крайне широкий выбор средств и методов дезинфекции, но для каждого клиента они стремятся в сотрудничестве с ним подобрать самый лучший вариант. ”Нынешняя ситуация, когда из-за распространения коронавируса к чистоте и дезинфекции поверхностей предъявляют все более высокие требования, всячески поощряет инновации и внедрение новых решений. Электростатическая дезинфекция — это один из таких способов, который на эстонском рынке пока не испытывали, но который уже получил в других странах много положительных откликов благодаря своей скорости и эффективности. Мы рады, что кинотеатры Apollo, которые думают о своих работниках и клиентах, сделали выбор в пользу технологии будущего, и надеемся, что интерес к нему на рынке только возрастет”, — добавил Вяллинг.
Крупнейшей в Эстонии сети кинотеатров Apollo Kino принадлежат кинотеатры по всей Эстонии — в Таллинне, Пярну, Тарту, Нарве и на Сааремаа, 37 залов кинотеатров вмещают 5600 любителей кино. В 2019 году компания Apollo Kino открыла первые кинотеатры в Латвии и Литве.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Клишина — за отмену мировых рекордов 80-х
В Алтайском крае выявили девять новых случаев заражения КВИ
Итальянцы в замешательстве от русской "таблетки от Covid-19"
Спиртовые составы: найдены "убийцы" коронавируса?