Apollo Kino готовится к открытию кинотеатров

”Это первая крупная акция из ряда гигиенических процедур, которые вскоре пройдут в наших кинотеатрах для подготовки к открытию кинотеатров и чтобы предложить клиентам максимально безопасное посещение кинотеатра”, — пояснила причины процедуры исполнительный директор Apollo в Балтии Кадри Эрм.

В ходе проходящей впервые в Эстонии электростатической дезинфекции поверхностей к чистящему средству при распылении добавляют электрический заряд — положительно заряженные частицы вещества не падают друг на друга, а движутся в направлении отрицательно или нейтрально заряженной поверхности. Данный метод позволяет проводить дезинфекцию просто и быстро, он эффективнее обычных аэрозолей или контактного метода, поскольку распыленные электростатически заряженные частицы попадают также в микротрещины поверхностей. Результат — полное покрытие поверхности дезинфицирующим средством, которое уничтожает находящиеся на ней вирусы, бактерии, микроскопические грибы и другие микроорганизмы.

”Нынешняя ситуация, скорее всего, заставила многие действующие в сфере сервиса предприятия пересмотреть свои прежние гигиенические стандарты. Мы как крупнейшая эстонская сеть кинотеатров, вновь открывая кинотеатры для посетителей, хотим, чтобы посещение кинотеатра соответствовало их ожиданиям, было безопасным и качественным. Пока кинотеатры были закрыты, мы много работали над тем, чтобы обеспечить наличие необходимых средств индивидуальной защиты, внедрить новые стандарты чистоты и разработать материалы для внутреннего обучения”, — отметила Эрм различные действия, которые будут выполняться в кинотеатрах Apollo после кризиса для благополучия и сотрудников, и клиентов.

”Мы благодарны нашему хорошему партнеру Stell, который был готов испытать вместе с Apollo Kino эту инновационную технологию очистки”, — выразила Эрм признание предлагающей услуги по очистке фирме.

По словам директора по закупкам и продажам Stell Маргуса Вяллинга, на рынке существует крайне широкий выбор средств и методов дезинфекции, но для каждого клиента они стремятся в сотрудничестве с ним подобрать самый лучший вариант. ”Нынешняя ситуация, когда из-за распространения коронавируса к чистоте и дезинфекции поверхностей предъявляют все более высокие требования, всячески поощряет инновации и внедрение новых решений. Электростатическая дезинфекция — это один из таких способов, который на эстонском рынке пока не испытывали, но который уже получил в других странах много положительных откликов благодаря своей скорости и эффективности. Мы рады, что кинотеатры Apollo, которые думают о своих работниках и клиентах, сделали выбор в пользу технологии будущего, и надеемся, что интерес к нему на рынке только возрастет”, — добавил Вяллинг.