"Апельсины и бананы тоже варить?" Истерия по листерии: что думают читатели RusDelfi о зараженных продуктах

За последние несколько месяцев мы все и слышим о том, что магазины и производители отзывают продукты из-за того, что в них может находиться бактерия листерия. Что думают об этом читатели портала RusDelfi?
Вообще-то, покупать готовые блюда в магазинах — это путь в больницу в лучшем случае, кто знает, как сказал профессор Преображенский, чего они туда плеснули.
Прям эпидемия началась.
Готовые салаты в супермаркетах — мина замедленного действия. Начнем с того, что они быстро закисают. Плюс большой поток людей ходит в супермаркеты, среди них и больные гриппом, простудой и т.д. Также не забываем про асоциалов. Лучше купить компоненты отдельно, помыть и приготовить самому дома.
Во работники! Ветеринарно-пищевой департамент за чей счёт содержат? Почему с дармоедов не спрашивают как с полноценных? 33 пробы! За год! Целый департамент содержим. Им надо не 33, а 3 тысячи в год проб брать. Выгнать две трети конторских и взять лаборантов. И работать, пробы брать, а не кофе пить и мух ловить.
Пять случаев при 33 пробах. Возьмите 100 проб, обнаружите 20 случаев.
Всю гадость продуктовую из Евросоюза везут в Эстонию. Молодцы россияне, прикрылись санкциями, здоровее будут.
То они в Эстонию и Финляндию за продуктами ездят, наверное не в курсе про замечательное качество российских.
Я "обожаю" Эстонию. Нет контроля, нет надзора.
Надо чаще проверять и не только производителей, но и торговые сети.
Докатились! Вообще ничего жрать нельзя!
Тут и войны не надо, вымрем от микроба.
Листерия есть везде, и то ничтожное количество смертей от нее делает весь этот скандал очень странным!
Апельсины и бананы тоже варить?
Сегодня зашел в Рими — посмотрел случайно на сырки. Состав — пальмовое масло! Это что? Раньше не было этой надписи.
Я думал такое только в Новосибирске или Барнауле возможно.
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