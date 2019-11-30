30.11.2019, 10:10

"Апельсины и бананы тоже варить?" Истерия по листерии: что думают читатели RusDelfi о зараженных продуктах

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EST 9
Hiiu Rimi avamine
Hiiu Rimi avamineFoto: Ilmar Saabas

За последние несколько месяцев мы все и слышим о том, что магазины и производители отзывают продукты из-за того, что в них может находиться бактерия листерия. Что думают об этом читатели портала RusDelfi?

  • Вообще-то, покупать готовые блюда в магазинах — это путь в больницу в лучшем случае, кто знает, как сказал профессор Преображенский, чего они туда плеснули.
  • Прям эпидемия началась.
  • Готовые салаты в супермаркетах — мина замедленного действия. Начнем с того, что они быстро закисают. Плюс большой поток людей ходит в супермаркеты, среди них и больные гриппом, простудой и т.д. Также не забываем про асоциалов. Лучше купить компоненты отдельно, помыть и приготовить самому дома.
  • Во работники! Ветеринарно-пищевой департамент за чей счёт содержат? Почему с дармоедов не спрашивают как с полноценных? 33 пробы! За год! Целый департамент содержим. Им надо не 33, а 3 тысячи в год проб брать. Выгнать две трети конторских и взять лаборантов. И работать, пробы брать, а не кофе пить и мух ловить.
  • Пять случаев при 33 пробах. Возьмите 100 проб, обнаружите 20 случаев.
  • Всю гадость продуктовую из Евросоюза везут в Эстонию. Молодцы россияне, прикрылись санкциями, здоровее будут.
  • То они в Эстонию и Финляндию за продуктами ездят, наверное не в курсе про замечательное качество российских.
  • Я "обожаю" Эстонию. Нет контроля, нет надзора.
  • Надо чаще проверять и не только производителей, но и торговые сети.
  • Докатились! Вообще ничего жрать нельзя!
  • Тут и войны не надо, вымрем от микроба.
  • Листерия есть везде, и то ничтожное количество смертей от нее делает весь этот скандал очень странным!
  • Апельсины и бананы тоже варить?
  • Сегодня зашел в Рими — посмотрел случайно на сырки. Состав — пальмовое масло! Это что? Раньше не было этой надписи.
  • Я думал такое только в Новосибирске или Барнауле возможно.
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