"Апельсины и бананы тоже варить?" Истерия по листерии: что думают читатели RusDelfi о зараженных продуктах

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За последние несколько месяцев мы все и слышим о том, что магазины и производители отзывают продукты из-за того, что в них может находиться бактерия листерия. Что думают об этом читатели портала RusDelfi?