Антирекорд: за сутки прибавилось 374 положительных теста на коронавирус

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 240 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 60 новых зараженных. В Тартумаа прибавилось 17, в Пярнумаа — 12 и в Ляэне-Вирумаа — 11. В Рапламаа поступило шесть и на Хийумаа прибавилось пять новых положительных результатов теста. В Валгамаа прибавилось четыре и в Вильяндимаа и Йыгевамаа прибавилось по три новых положительных результата теста. В Ярвамаа поступило два новых положительных результата теста. В Вырумаа, Пылвамаа и Ляэнемаа прибавилось по одному положительному результату. У восьми получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 166,4 и доля положительных результатов проведенных тестов — 4,5%.

В стационарном лечении нуждаются 68 человек, новых смертельных случаев за сутки не прибавилось.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!