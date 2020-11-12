Антирекорд: за сутки прибавилось 374 положительных теста на коронавирус

По данным ERR, за последние сутки в Эстонии прибавилось 374 новых случая заболевания коронавирусом.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 166,5.
Больше всего новых случаев заболевания прибавилось в Харьюмаа (в том числе в Таллинне), где коронавирус диагностировали у 240 человек. В Ида-Вирумаа зафиксировали 60 случаев заражения.
Первичных тестов на коронавирус в среду было сделано 3207.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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