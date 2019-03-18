"Антипартийная информационная операция"? EKRE подозревает в нападении на раввина заговор, партнеры по коалиции не согласны

Uued Uudised написал, что в Эстонии якобы начинают раздувать "пока полностью не доказанную и распространяющуюся в Facebook антисемитскую "нацистскую историю", которую пытаются связать именно с EKRE". Портал усмотрел в этом информационную операцию против партии.

Вице-председатель ведущей коалиционные переговоры с EKRE уже вторую неделю партии Isamaa Андрес Метсоя считает заявления о развернутой информационной операции достойными развлекательной рубрики.

”Кажется, общество начинает сходить с ума”, — прокомментировал Метсоя Delfi. Он выразил сожаление, что происходят подобные случаи, и добавил, что по его мнению, это была эмоция одного человека в определенный момент.

Метсоя считает, что EKRE просто признают, что они самые радикальные в обществе, и открыто занимались тематикой расизма, поэтому именно на них легче всего напасть, используя такой инцидент.

Руководитель бюро премьер-министра Танел Кийк (Центристская партия) также не считает спекуляции об операции против EKRE разумными и обоснованными.

Кийк не видит связи этого инцидента с тем, который произошел на Штромке, как это утверждает новостной портал Uued Uudised — мол, то нападение со стороны сторонников EKRE выдумала Мэри Джордан, и новый инцидент не является исключением.