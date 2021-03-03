Антимасочники планируют провести в четверг в центре "Юлемисте" акцию протеста. Но без масок в здание их не пустят

Вчера вечером в одной эстоноязычной группе ковид-диссидентов в Facebook появился призыв собраться завтра в центре "Юлемисте". В призыве подчеркивается, что на место нужно прийти без маски, и участников должно быть как можно больше. Идея автора призыва состоит в том, чтобы пойти в какой-то магазин, купить еды и заплатить за нее в обычной кассе. В случае возникновения возможных конфликтов рекомендуется происходящее снимать, чтобы пресса потом всё не перевернула.

Лишь единицы пост одобрили и обещали прийти.

Тысяча работников

Коммерческий директор "Юлемисте" Тийа Нымм подтвердила, что предприятие в курсе планов антимасочников. "Мы предупредили свою охрану и полицию. Все, кто должен быть в курсе, извещены", — сказала Нымм.

Она отметила, что такая акция может коснуться не только "Юлемисте", антимасочники могут выбрать себе в качестве цели и другие торговые центры. По словам Нымм, без масок в центр "Юлемисте" входить нельзя. "Когда это требование вошло в силу, в первые дни мы и сами раздавали маски. Предполагаем, что теперь людям известно об этой обязанности и они берут маски с собой. К тому же у нас у входных дверей расположены пункты продажи масок", — пояснила Нымм. Поэтому: если человек забыл маску, то это не причина расхаживать в магазине без нее.

Представитель "Юлемисте" подчеркнула, что в соблюдении масочного режима самое важное — солидарность. "В нашем комплексе работает почти 1000 человек, многие из которых — работники передовой, продавцы. Они сталкиваются в течение дня с множеством чужих людей, ограничения необходимы и для их безопасности", — отметила Нымм.

Подавляющее большинство людей — по словам Нымм, 99,9% — прекрасно выполняют свою обязанность носить маску. "Требуется убеждать лишь единицы", — сказала Нымм. Если человек отказывается носить в торговом центре маску, он должен покинуть здание. "Люди с определенными заболеваниями могут в центрах носить защитные щитки (визиры) или прикрывать свой рот и нос шарфом", — добавила Нымм.

Напомним, что за последний месяц показатель заболеваемости возрос в два раза — с 536 до 1121,5. За последние сутки выявлено около 1500 новых инфицированных COVID-19.