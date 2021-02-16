Антикварная лавка на Балтийском рынке: "Прима", Третий рейх и "Ветеран труда" — эксклюзивная экскурсия для RusDelfi(1)
Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный посетил "музей бытовой истории" на рынке Балтийского вокзала.
Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный посетил "музей бытовой истории" на рынке Балтийского вокзала.
Антикварные лавки на втором этаже рынка Балтийского вокзала отлично вписываются в атмосферу современного базара. Советские плакаты лаконично сочетаются с фуд-кортами и шоурумами, ведь основная аудитория рынка в 2020-х — это не ищущие дополнительное общение и низкие цены бабушки, а молодые хипстеры со смузи в руках и пленочной камерой на шее.
Определенно старые (или — винтажные) вещи сейчас обретают новую жизнь и популярность. Последним айфоном и сумкой Gucci уже никого не удивишь, а вот значком с Олимпийским Мишкой 1980 года и ретро очками — вполне. RusDelfi поговорил с владельцем антикварной лавки Александром Ященко, который любит каждый квадратный сантиметр своего магазина.
”Все началось с коллекционирования монет, — начинает он. — Я сам из Локса. Раньше в городе была библиотека, деревянное здание снесли и весь фундамент был в монетах. В 13 лет с этого и начал”. Всю жизнь он работал на разных профессиях, последнее рабочее место — Локсаский завод. ”Болезни замучили, по инвалидности закончил работу и открыл антикварный магазин”.
Александр с радостью соглашается провести журналистам RusDelfi экскурсию по своему музею, но с одним условием — не фотографировать его самого. Зато мы засняли автомобили, значки, фотоаппараты, ключи, радиоприемник, браслеты, солдат, купюры, сигареты, алкоголь, шляпы, корабли, ложки, музыкальные инструменты. Там тысячи единиц товара. Это не считая 15 000 монет (только в папках) и 3000 банкнот.
Одна из визитных карточек торговой точки — солдаты на входе. Нацистская Германия против Советского союза. ”Во-первых, они все в масках, это важно, — смеется Александр. — Это шутка, вызывает внимание у проходящих мимо. Поэтому и повесили табличку — ”Не фотографировать”. Если попросят, конечно, разрешим”. Возможно, у некоторых возникнут негативные ассоциации при виде флага Третьего рейха или СССР, но по словам Александра, не нужно забывать историю, нужно об этом помнить, чтобы не повторять былых ошибок. К слову, сейчас многие стали покупать флаги Советской Эстонии.
Там же рядом на полу в ящике лежат монет. Их можно купить — один стакан стоит 10 евро. Основные клиенты ”монетных семечек” — финны.
Что в основном покупают? ”Сложно сказать. Очень много коллекционеров машин, солдат. Про монеты, марки и купюры вообще не говорю. Пошла мода на пленочные фотоаппараты. Еще очень любят старые эстонские купюры. В музее трогать нельзя, а тут можно”, — отвечает Александр.
Какой товар самый дорогой — еще более сложный вопрос. Например, есть ложки из эстонского серебра — одна стоит 264 евро. Подороже будет кувшин — 750 евро. Почему он такой дорогой, журналисты так и не поняли. Рядом в коробке фотоаппарат Пайдеского первого секретаря райкома — его даже не распаковывали, все в пакетах и запечатано.
Люди приходят сюда за разным. Один молодой человек решил с помощью старой игрушечной машинки наладить отношения с отцом. ”Подходит и говорит: покупают этот автомобиль за любые деньги. Я спрашиваю: почему так категорично? Он ответил, что в детстве у отца была такая машина. И он (сын — RusDelfi.) ее разобрал так, что потом было не собрать. Хочет подарить ее отцу и быть с ним в расчете”, — пересказал Александр.
Кто-то наоборот, хочет повлиять на сына. ”Мужчина увидел запечатанные сигареты ”Прима” и попросил продать ему пачку. А у нас некоторые экземпляры как пример стоят, не продаются. Я спросил: зачем тебе ”Прима”? Тот рассказал о сыне, который начал курить. И добавил: хочу дать ему попробовать ”Приму”, чтобы бросил”.
Без юмора тоже не обойтись. ”Часто покупают медаль ”Ветеран труда”. Раньше ее вручали после выхода на пенсию в 50-60 лет. Ее еще называли ”гробовая медаль”. Теперь же ее покупают и дарят друг другу на юбилеи”, — улыбается Александр.
Коронавирус не мог обойти стороной дело Александра. Так как рынок попал в списки многих зарубежных путеводителей по современному Таллинну, сюда заходило много приезжих. Сейчас же туризм сократился на 90%. Зато активизировались местные, уточняет Александр.
”Зарабатывать получается?” — спрашиваю я. ”Зарабатывать сейчас сложно. Туристов мало, доход стал сильно меньше. Благо администрация вошла в положение и снизила цену на аренду. Теперь она относительно небольшая”, — ответил владелец лавки.
Еще издалека понятно, что это занятие не ради денег, а для души. Это не просто купи-продай, не отношения клиент-продавец. Это больше. За время нашего 20 минутного пребывания в ”бутике” к хозяину подошло несколько друзей, совершенно разного возраста, которые просто что-то смотрели, трогали, общались.
Уроженец Локса с другими единомышленниками часто посещает европейские выставки коллег (еще до китайского инцидента). У Александра дочь живет в Германии, он нередко прилетает туда и ходит на различные выставки антиквариата. Еще большие рынки коллекционеров в итальянской Вероне. В Латвии. В Эстонии самая масштабная сходка любителей старины — в городе Куртна (не в Ида-Вирумаа, а в Харьюмаа на границе с Рапламаа).
”Обязательно съездите туда. Там все четко организовано, 5000 человек со всех стран. Мы едем туда продавать свой товар — в прошлый раз возили машины. Там тоже что-то покупаем. Обычно мероприятие проходит два раза в год — в мае и октябре. Не знаю, состоится ли в этом году. Но туда точно нужно попасть хотя бы один раз!” — агитирует Александр. Мы прощаемся, наш "экскурсовод" вручает визитку и приглашает в гости еще — просто поболтать. С радостью!
1) Самолетный набор Estonian Air. Примечательно, что вилки и ложки — железные. После 11 сентября в гражданской авиации стали использовать пластмассовые столовые приборы. Получается, больше нет ни многоразовых вилок, ни авиакомпании.
2) Весы 1920 года. Таких на базарах уже не встретишь. Именно поэтому Александр хочет сделать эти весы символом рынка.
3) Мобильный телефон. К счастью, это изобретение сейчас усовершенствованно до предела. Все-таки бегать с таким "чемоданом", который раньше был больше современного компьютера, проблематично.
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