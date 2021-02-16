Антикварная лавка на Балтийском рынке: "Прима", Третий рейх и "Ветеран труда" — эксклюзивная экскурсия для RusDelfi

Антикварные лавки на втором этаже рынка Балтийского вокзала отлично вписываются в атмосферу современного базара. Советские плакаты лаконично сочетаются с фуд-кортами и шоурумами, ведь основная аудитория рынка в 2020-х — это не ищущие дополнительное общение и низкие цены бабушки, а молодые хипстеры со смузи в руках и пленочной камерой на шее.

Определенно старые (или — винтажные) вещи сейчас обретают новую жизнь и популярность. Последним айфоном и сумкой Gucci уже никого не удивишь, а вот значком с Олимпийским Мишкой 1980 года и ретро очками — вполне. RusDelfi поговорил с владельцем антикварной лавки Александром Ященко, который любит каждый квадратный сантиметр своего магазина.

”Все началось с коллекционирования монет, — начинает он. — Я сам из Локса. Раньше в городе была библиотека, деревянное здание снесли и весь фундамент был в монетах. В 13 лет с этого и начал”. Всю жизнь он работал на разных профессиях, последнее рабочее место — Локсаский завод. ”Болезни замучили, по инвалидности закончил работу и открыл антикварный магазин”.

Солдат в советской форме и эстонский полицейский Foto: Priit Simson

Александр с радостью соглашается провести журналистам RusDelfi экскурсию по своему музею, но с одним условием — не фотографировать его самого. Зато мы засняли автомобили, значки, фотоаппараты, ключи, радиоприемник, браслеты, солдат, купюры, сигареты, алкоголь, шляпы, корабли, ложки, музыкальные инструменты. Там тысячи единиц товара. Это не считая 15 000 монет (только в папках) и 3000 банкнот.

Одна из визитных карточек торговой точки — солдаты на входе. Нацистская Германия против Советского союза. ”Во-первых, они все в масках, это важно, — смеется Александр. — Это шутка, вызывает внимание у проходящих мимо. Поэтому и повесили табличку — ”Не фотографировать”. Если попросят, конечно, разрешим”. Возможно, у некоторых возникнут негативные ассоциации при виде флага Третьего рейха или СССР, но по словам Александра, не нужно забывать историю, нужно об этом помнить, чтобы не повторять былых ошибок. К слову, сейчас многие стали покупать флаги Советской Эстонии.