08.05.2020, 18:10

Антикризисные меры Кальюлайд: ввести налог на автомобили

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Uus valitsus annab ametivande
President Kersti Kaljulaid päeval, mil valitsus ametivande andis.Foto: Ilmar Saabas

В качестве антикризисных мер президент Керсти Кальюлайд предложила идею о введении налога на автомобили и уменьшения соцналога для ИТ-компаний, пишет RusERR.

По словам президента Керсти Кальюлайд, неприятно, но с экономической точки зрения понятно, что многие компании, которые не сильно пострадали от кризиса, могут использовать меры поддержки в той же мере, что и те, кто в них нуждается больше. Об этом президент сказала в утренней передаче на радио Äripäev.

Президент предложила идею введения автомобильного налога в Эстонии. По словам Кальюлайд, снижение акцизного налога на топливо поможет эстонским компаниям оставаться конкурентоспособными в борьбе с Латвией и Литвой, но от этого должно выиграть предпринимательство, а не самый состоятельный потребитель.

Президент отметила, что, по её мнению, зарплаты госслужащих также не обойдет сокращение.

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