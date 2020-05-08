Антикризисные меры Кальюлайд: ввести налог на автомобили

По словам президента Керсти Кальюлайд, неприятно, но с экономической точки зрения понятно, что многие компании, которые не сильно пострадали от кризиса, могут использовать меры поддержки в той же мере, что и те, кто в них нуждается больше. Об этом президент сказала в утренней передаче на радио Äripäev.

Президент предложила идею введения автомобильного налога в Эстонии. По словам Кальюлайд, снижение акцизного налога на топливо поможет эстонским компаниям оставаться конкурентоспособными в борьбе с Латвией и Литвой, но от этого должно выиграть предпринимательство, а не самый состоятельный потребитель.

Президент отметила, что, по её мнению, зарплаты госслужащих также не обойдет сокращение.