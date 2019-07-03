Ансип прокомментировал новый состав Европарламента

"Самая большая разница между прежним и новым составом Европарламента заключается в том, что две крупнейшие политические силы — Европейская народная партия и социал-демократы — не сумели создать коалицию и понадобился третий партнер. А теперь видно, что вероятнее всего союз будет состоять из четырех участников — это Народная партия, социал-демократы, либералы и "зеленые". По крайней мере именно на это нацелены проходящие сейчас переговоры", — цитируют Ансипа rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

"Но чем больше партнеров в коалиции, тем сложнее процесс принятия решений. Мой личный опыт говорит о том, что чем труднее принимать решения, тем больше разъяснительной работы следует проводить и тем крепче поддержка. Я надеюсь, что к процессу принятия решений будет привлечена и общественность, с тем чтобы в нынешнем составе Европарламента ее определяющая роль была больше, чем в предыдущем", — добавил Андрус Ансип.

28 стран ЕС в законодательном органе Единой Европы представляет 751 депутат, в том числе 6 европарламентариев от Эстонии.