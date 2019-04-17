Ансип поссорился с членами Еврокомиссии из-за ”умных” машин

Речь идет об очень специфическом вопросе о маленьких деталях для техники, однако, как пишет Politico, это вопрос миллиардных инвестиций.

Скандал разгорелся месяц назад в узком кругу Еврокомиссии, теперь же его масштабы расширились. Обсуждать будут ”умные” машины, общающиеся между собой через Интернет. Это, в свою очередь, является предпосылкой к обсуждению развития беспилотных авто, что является горячей темой в автопромышленности.

Говоря коротко, для того, чтобы заставить машины общаться меж собой, нужен коммуникационный стандарт. Например, чтобы Volkswagen дал сигнал о торможении Audi или об ускорении Ford. Но стандарт — вопрос миллиардных сумм. Кто введет свои правила — у того и преимущества.

Ответственная за транспортную отрасль в Еврокомиссии Виолета Булк разработала месяц назад законопроект, регулирующий технические аспекты. В нем описана стандартизация. Андрус Ансип же яростно отреагировал на данный документ и раскритиковал его.

”Я вижу, вы не приняли во внимание мои фундаментальные проблемы”, — прокомментировал он. ”Я не могу согласиться с принятием этого акта”.