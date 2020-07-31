Ансип не сожалеет о событиях 2007 года: ”Бронзового солдата” нужно было перенести гораздо раньше

"История не может повториться в точности. Как говорят классики, вначале это история, а потом — фарс. Напряжение вокруг ”Бронзового солдата” создавалось годами, и события в восточной Украине подтвердили, что решение перенести ”Бронзового солдата” на самое подходящее для него место было единственно правильным. Это нужно было сделать гораздо раньше. Сейчас ”Бронзовый солдат” находится ровно там, где должен быть. Задача памятника — чтить память погибших на войне", — ответил бывший премьер-министр.

"Волнения вокруг ”Бронзового солдата” создавались не в Эстонии, а инспирировались извне. Сегодня мы знаем, что в Эстонии в 2007 году находились российские офицеры, специализировавшиеся на массовых беспорядках. Высшие должностные лица России взяли на себя ответственность за организацию кибератак в Эстонии. Поэтому с тем, что все эти волнения создавались исключительно внутри нашей страны, я согласиться никак не могу", — добавил он.

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