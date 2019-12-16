Ансип мешал бетон, Паэт собирал клубнику в Финляндии. Политики рассказали, кем работали на заре своей карьеры

Напомним, что министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.

Когда гость программы Урмас Рейтельманн заметил, что Марин является радикальным социалистом, Хельме сказал, что, став премьер-министром, она обратилась с однопартийцам и назвала их товарищами. ”Люди не притворяются”, — отметил Хельме.

Он стал рассказывать, как во время гражданской войны в Финляндии в 1918 году красные воевали с белыми. ”Сейчас мы в определенной степени можем наблюдать историческую месть белым. Красные, которые уже тогда хотели ликвидировать Финляндию, пришли к власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии своего рода европровинцию, которая, может, и продолжит как территория называться Suomi или Finland, но в действительности будет плестись в самом хвосте этой идеологической философии о конце истории по Фукияме”, — заявил Хельме.

Позже евродепутат Яна Тоом у себя на Facebook отметила, что Хельме привел неверную цитату Ленина и на самом деле она звучала как ”каждую кухарку можно научить управлять государством” и касалась образования.

Выступление Хельме вызвало бурную реакцию общественности, в том числе финской.