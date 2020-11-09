Ансип, Ильвес, Лаар и Рыйвас выступили с совместным заявлением

”Доверительные и близкие союзнические отношения с США — основа безопасности Эстонии. Решение администрации Америки, особенно личные решения президента и вице-президента, в критический момент могут решить судьбу Эстонии, то, выживем ли мы”, — написано в заявлении.

В заявлении отмечается, что на протяжении десятилетий Эстония прилагала все усилия для поддержания этих отношений, вносила свой вклад в НАТО, в том числе 12 эстонских военных отдали ради этого свои жизни. ”Нынешние высказывания двух членов правительства [Март Хельме все-таки подал в отставку — прим.ред.] обесценивают эти жертвы и приложенные усилия”, — пишут авторы и отмечают, что политикам, которые не дорожат союзническими отношениями, не место в правительстве ЭР.

”Ответственность за обеспечении обороноспособности Эстонии и налаживание отношений с союзниками лежит на премьер-министре”, — заключили авторы.

Под обращением подписались Тоомас Хендрик Ильвес, Андрус Ансип, Сийм Каллас, Март Лаар, Таави Рыйвас, Андрес Таранд.