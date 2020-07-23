23.07.2020, 11:35

Ансип: для Эстонии выгоднее, чтобы президентом США стал Байден


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Valimisstuudio
ValimisstuudioFoto: Priit Simson

Бывший премьер-министр Эстонии, ныне депутат Европейского парламента Андрус Ансип (Партия реформ) высказался на тему предстоящих президентских выборов в США, сообщает RusERR.

Отвечая на вопрос, кто будет лучшим президентом США для Эстонии и Европы — Дональд Трамп или Джо Байден — Ансип сказал, что пусть американцы выбирают сами.

"Мне кажется, что Джо Байден — это человек, поведение которого предсказуемо. Будучи президентом он руководил бы Соединенными Штатами так, что и поведение США было бы предсказуемым", — добавил Андрус Ансип.

По его словам, для Эстонии это была бы более выгодная ситуация, чем та, когда поведение самой могущественной страны мира является непредсказуемым.

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Ансип однако считает, что несмотря на непредсказуемое поведение нынешнего американского лидера Дональда Трампа, Европа, включая Эстонию, в любом случае должна тесно сотрудничать с США.

"США — самый близкий партнер ЕС", — отметил Андрус Ансип.

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