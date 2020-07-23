Ансип: для Эстонии выгоднее, чтобы президентом США стал Байден

Отвечая на вопрос, кто будет лучшим президентом США для Эстонии и Европы — Дональд Трамп или Джо Байден — Ансип сказал, что пусть американцы выбирают сами.

"Мне кажется, что Джо Байден — это человек, поведение которого предсказуемо. Будучи президентом он руководил бы Соединенными Штатами так, что и поведение США было бы предсказуемым", — добавил Андрус Ансип.

По его словам, для Эстонии это была бы более выгодная ситуация, чем та, когда поведение самой могущественной страны мира является непредсказуемым.

Ансип однако считает, что несмотря на непредсказуемое поведение нынешнего американского лидера Дональда Трампа, Европа, включая Эстонию, в любом случае должна тесно сотрудничать с США.

"США — самый близкий партнер ЕС", — отметил Андрус Ансип.