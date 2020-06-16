АНОНС | Вице-мэр Бетина Бешкина в студии RusDelfi — поговорим про помощь Таллинна нуждающимся

Темы разговора:
- Пособия на аренду квартиры
- Бесплатное питание
- Размещение семей с детьми в хостелах и гостиницах
- Другие социальный проблемы, с которыми столкнулись таллиннцы во время коронакризиса
Читатели RusDelfi могут задавать вопросы в онлайн-интервью. Есть несколько вариантов участия в эфире:
1) во время прямой трансляции на странице Facebook RusDelfi написать свой вопрос гостю (вероятность попадания в эфир 9/10);
2) отправить его заранее на почту rus@delfi.ee (7/10);
3) написать комментарий под статьей (3/10).
Те, у кого не получится посмотреть прямой эфир, смогут посмотреть видео в записи, также послушать беседу в формате подкаста.
Смотрите другие эфиры: с Вадимом Белобровцевым и Анастасией Коваленко.
В полиции прокомментировали попытку суицида Ефремова
Брат погибшего в ДТП высказался о Ефремове
Могут пару раз "окунуть": офицер ФСИН обрисовал будущее Ефремова
Родственники Сергея Захарова отказались от 100 млн рублей Ефремов