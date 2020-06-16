АНОНС | Вице-мэр Бетина Бешкина в студии RusDelfi — поговорим про помощь Таллинна нуждающимся

Темы разговора:

Пособия на аренду квартиры

Бесплатное питание

Размещение семей с детьми в хостелах и гостиницах

Другие социальный проблемы, с которыми столкнулись таллиннцы во время коронакризиса



Читатели RusDelfi могут задавать вопросы в онлайн-интервью. Есть несколько вариантов участия в эфире:

1) во время прямой трансляции на странице Facebook RusDelfi написать свой вопрос гостю (вероятность попадания в эфир 9/10);

2) отправить его заранее на почту rus@delfi.ee (7/10);

3) написать комментарий под статьей (3/10).

Те, у кого не получится посмотреть прямой эфир, смогут посмотреть видео в записи, также послушать беседу в формате подкаста.

Смотрите другие эфиры: с Вадимом Белобровцевым и Анастасией Коваленко.