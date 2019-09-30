30.09.2019, 15:25

АНОНС | Пора закрывать? Судьба русской школы — задайте вопрос педагогам

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rus.delfi.ee
EST
Linnamäe vene lütseum
Linnamäe vene lütseumFoto: Ilmar Saabas

Портал RusDelfi проводит дебаты на тему русской школы. В студии встретятся не политики, а те, кто знает о ситуации не понаслышке — учителя. В комментариях задавайте вопросы, делитесь короткими репликами, приводите факты.

О судьбе русской школы рассуждают часто. Особенно перед выборами. Но RusDelfi решил узнать мнение людей, которые намного лучше знают проблемы образовательной системы — у учителей. В студии встретятся Игорь Калакаускас и Ольга Сайковская. Игорь работает в русской Тынисмяэской реальной школе, Ольга — директор эстонской школы Костивере.

Мы обсудим, зачем закрывать русские школы, если они функционируют в Эстонии уже 300 лет. В то же время, где найти учителей, которые через 15 лет смогут заменить нынешних педагогов. Затронем тему стеклянного потолка для русских, которые не могут выучить идеально государственный язык в школе, тем самым в университете или на работе уступают в квалификации эстонцам.

Чтобы дискуссия получилась еще интересней, вы можете задать вопрос, или просто поделиться мнением. Для этого нужно написать в комментариях свою реплику и имя.

В эфир передача выйдет в пятницу, когда в школах Эстонии будут отмечать День учителя — 4 октября. Сам праздник выпал на субботу (5 октября), поэтому дарить цветы и конфеты будут на день раньше.

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