27.05.2020, 11:57

АНОНС | ОНЛАЙН-ИНТЕРВЬЮ с Вадимом Белобровцевым: спрашивайте про выпускные, детсады, спорт и молодежные центры

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
PBK saatejuhid
PBK saatejuhidFoto: Rauno Volmar

Сегодня в 16 часов в студию RusDelfi придет политик Вадим Белобровцев. У читателей портала есть возможность задать вопросы вице-мэру, отвечающему за образование, спорт и работу с молодежью в Таллинне. Смотрите онлайн-трансляцию в Facebook и пишите вопросы!

Темы разговора:

  • Выпускные в 2020 году — необычный опыт или загубленный праздник?
  • Как выживают муниципальные кружки по интересам?
  • Школьное питание во время кризиса
  • Спорт, работа с молодежью, чрезвычайная ситуация

Новый формат

Каждую 1-2 недели мы будем приглашать гостя в нашу студию, снимать онлайн-видеотрансляцию и задавать ему ВАШИ вопросы. Журналист не знает о чем говорить? Ведущий Виталий Бесчастный тоже будет спрашивать и вести диалог, но, как показывает практика, порой читатели знают больше журналистов, а представителям власти важно понимать, что о проблеме думают их избиратели — это может помочь решить проблему быстрее.

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Есть несколько вариантов участия в эфире:

1) во время прямой трансляции на странице Facebook RusDelfi написать свой вопрос гостю (вероятность попадания в эфир 9/10) ;

2) отправить его заранее на почту rus@delfi.ee (7/10);

3) написать комментарий под статьей (3/10).

Küsitlus #118543
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