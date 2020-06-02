02.06.2020, 13:51

АНОНС | Анастасия Коваленко ушла от соцдемов, но придет в студию RusDelfi — пишите вопросы. Поговорим про бывшую партию и будущее

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Anastassia Kovalenko
Anastassia KovalenkoFoto: Kristjan Järv

Профессиональная мотогонщица, член Таллиннского горсобрания Анастасия Коваленко покинула ряды Социал-демократической партии и раскритиковала ее риторику. Поговорим об этом в онлайн-интервью RusDelfi в среду в 14:00. Смотрите прямой эфир в Facebook RusDelfi.

Темы разговора:

  • Чем именно соцдемы не устраивают Анастасию?
  • Ее главное достижения в политике
  • Можно ли различать жителей Нымме и Ласнамяэ, как, по словам Коваленко, делают политики СДП.
  • Что дальше? Работа в горсобрании — есть ли в этом смысл?

Читатели RusDelfi могут задавать вопросы в онлайн-интервью. Есть несколько вариантов участия в эфире:

1) во время прямой трансляции на странице Facebook RusDelfi написать свой вопрос гостю (вероятность попадания в эфир 9/10) ;
2) отправить его заранее на почту rus@delfi.ee (7/10);
3) написать комментарий под статьей (3/10).

Те, у кого не получится посмотреть прямой эфир, смогут посмотреть видео в записи, также послушать беседу в формате подкаста.

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