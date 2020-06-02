АНОНС | Анастасия Коваленко ушла от соцдемов, но придет в студию RusDelfi — пишите вопросы. Поговорим про бывшую партию и будущее(1)
Профессиональная мотогонщица, член Таллиннского горсобрания Анастасия Коваленко покинула ряды Социал-демократической партии и раскритиковала ее риторику. Поговорим об этом в онлайн-интервью RusDelfi в среду в 14:00. Смотрите прямой эфир в Facebook RusDelfi.
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