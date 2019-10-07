Анонимные "информационные воины" борются в Брюсселе с российской дезинформацией

Для чего используется эта база данных? Во-первых, для создания статистики и, во-вторых, на основании собранной информации можно предположить и следующие шаги России в области коммуникации.

"В российской дезинформации есть и направленные на будущее кампании, которые подготавливают информационный ландшафт к чему-то, что еще не произошло. Цель в том, чтобы посеять неразбериху на тему, на основании которой позднее нужно будет направлять и искажать дискуссию. Если мы регистрируем такие попытки, возможно догадаться, что планируется", — пояснил Eesti Päevaleht анонимный чиновник группы.

Об интересных случаях каждую неделю пишут более основательный обзор, а также анализируют закулисье российских СМИ. Частью повседневной работы является то, чтобы выступать против фейковых новостей, предоставляя правдивую информацию. Например, эстонский Sputnik недавно снова распространил новость, в которой утверждалось, что русские в 1944 году освободили Таллинн. Восточная рабочая группа StratCom отреагировала контрновостью, где вместе со ссылками на источник написали, как было на самом деле: что русские оккупировали Эстонию.

Другой вопрос, скольких людей достигает эта контрмера. Работа идет на английском языке, и количество кликов на статьи EuVsDisinfo не разглашается. Но известно, что у их новостной рассылки 11 000 подписчиков. Цифры, конечно, показывают не все — целевой группой рабочей группы являются журналисты и пользователи социальных сетей с высшим образованием.

Чувство безнаказанности

В этом году бюджет рабочей группы StratCom восточного направления составляет 3 млн евро. Это резкий рост по сравнению с прошлым годом, когда бюджет был всего миллион евро. В будущем к борьбе ЕС против дезинформации должны присоединиться еще 55 работников, что, очевидно, означает и увеличение бюджета.

Бюджет России на распространение дезинформации для сравнения, конечно, взять неоткуда, но известно, что в бюджете российских государственных СМИ на 2020 год запланировано 1,3 млрд евро.

Таким образом: возможно ли вообще победить в борьбе против дезинформации с одним сайтом Евросоюза?

Вопрос уже только в том, что охват несравним. Чиновник рабочей группы отметил: "Очень вероятно, что если вы читаете различные издания, то в течение недели видели и российскую дезинформацию". Зато сайт борьбы Евросоюза против дезинформации до сих пор широко не реферируется, и посещаемость самого сайта также невозможно сравнивать с крупными изданиями.

"Правда, что дезинформация уже стала частью медиасреды. Но если они (распространители дезинформации — прим. авт.) видят, что наказания не следует вообще, что она может стать еще более нахальной и туда будут вкладывать больше денег. Россия в первых рядах, и другие деятели в свою очередь учатся у России", — объясняет чиновник рабочей группы то, почему с виду безнадежную борьбу все-таки надо вести.