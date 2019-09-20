20.09.2019, 18:35

Аннели Отт: в Эстонии появляется все больше проектов по развитию ”зеленых” технологий

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rus.delfi.ee
EST 3
Riigikogu ööistung 11.05.2016
Anneli OttFoto: Karli Saul

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза заслушала представителей энергоинтенсивных и экологических предприятий, которые представили обзор проблем и возможностей, связанных с достижением углеродной нейтральности к 2050 году.

Председатель комиссии Аннели Отт отметила, что подход к углеродной нейтральности должен быть целостным, а не отраслевым. ”Помимо энергетики, нужно заниматься транспортным, жилищным сектором и сельским хозяйством. Эти сферы оказывают на повседневную жизнь населения больше влияния, чем технологические изменения на отдельных крупных предприятиях, — сказала Отт. — К сожалению, на сегодняшний момент в обществе нет договоренности и понимания, что использование безвредных для климата решений повлечет за собой перемены не только для предпринимателей, но и для всех людей”.

По ее словам, предприниматели отметили, что нулевые выбросы в цементной и энергетической промышленности Европейского союза недостижимы без технологической революции в сфере связывания выбросов углерода. ”Предприниматели подчеркнули, что для достижения углеродной нейтральности необходимы глобальные соглашения. Если усилия будут предприниматься только в ЕС, существует опасность, что крупные концерны выведут свое производство за пределы объединения”, — сказала Отт. Она добавила, что в Эстонии появляется все больше проектов по развитию ”зеленых” технологий, которые делают упор на экономику замкнутого цикла и предлагают ”умные” решения для экономии энергии.

С докладами на заседании выступили исполнительный директор Kunda Nordic Tsement Меэлис Эйнстейн, председатель правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманн, исполнительный директор Cleantech ForEst Эрки Ани и руководитель отдела регуляторных отношений Eesti Energia Андрес Тропп.

Этой осенью комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза запустила серию парламентских слушаний для подготовки решения, с которым Эстония примет участие в переговорах ЕС по климатическим целям на 2050 год. Следующее парламентское слушание в комиссии состоится 27 сентября. На нем достижение Эстонией климатических целей на 2020 и 2030 гг. планируется обсудить с министром окружающей среды Рене Кокком.

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