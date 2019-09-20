Аннели Отт: в Эстонии появляется все больше проектов по развитию ”зеленых” технологий

Председатель комиссии Аннели Отт отметила, что подход к углеродной нейтральности должен быть целостным, а не отраслевым. ”Помимо энергетики, нужно заниматься транспортным, жилищным сектором и сельским хозяйством. Эти сферы оказывают на повседневную жизнь населения больше влияния, чем технологические изменения на отдельных крупных предприятиях, — сказала Отт. — К сожалению, на сегодняшний момент в обществе нет договоренности и понимания, что использование безвредных для климата решений повлечет за собой перемены не только для предпринимателей, но и для всех людей”.

По ее словам, предприниматели отметили, что нулевые выбросы в цементной и энергетической промышленности Европейского союза недостижимы без технологической революции в сфере связывания выбросов углерода. ”Предприниматели подчеркнули, что для достижения углеродной нейтральности необходимы глобальные соглашения. Если усилия будут предприниматься только в ЕС, существует опасность, что крупные концерны выведут свое производство за пределы объединения”, — сказала Отт. Она добавила, что в Эстонии появляется все больше проектов по развитию ”зеленых” технологий, которые делают упор на экономику замкнутого цикла и предлагают ”умные” решения для экономии энергии.