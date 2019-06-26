Аннабель уже завтра летит в США! Недостающие 280 000 евро пожертвовал эстонский бизнесмен

Родители малышки говорят, что с ними связалась детская больница Nationwide из Огайо и сообщила, что они готовы принять Аннабель. Недостающую сумму — 280 000 евро — пожертвовал один эстонский бизнесмен, пожелавший остаться анонимным.

Теперь же она может стать первым ребенком из Эстонии, который излечится от спинальной мышечной атрофии — редкого генетического заболевания, из-за которой мышцы не развиваются дальше. По большей части страдающие этим заболеванием дети не живут дольше двух лет.

Таким образом всего для Аннабель собрали 1,9 млн евро на дорогое лекарство и 295 000 евро на оплату лечения.

Бóльшую часть пожертвовали неравнодушные эстоноземельцы, 400 000 евро поступило от SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Tartu Lastefond. От Больничной кассы вклада в лечение Аннабель не поступало.