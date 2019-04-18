Аннабель, победившая рак, приглашает всех на ”Утиное ралли” поддержать больных раком детей и их семьи

”Жизнь — это огромная ценность, и каждый ребенок для нас — невероятная драгоценность! Мы помогаем сохранить эту драгоценность, чтобы у каждого ребенка было завтра. Мы стараемся оказывать семьям всестороннюю поддержку, чтобы они не теряли веру и надежду. Каждый добрый человек, делающий пожертвования, причастен к оказанию помощи больным раком детям и их семьям, и из каждого доброго дела может родиться чудо!” — сказала Луйве Мерилай, координатор-опорное лицо EVLVL.

Кристийна Габор-Мяги, исполнительный директор благотворительного фонда ”День моей мечты”, выступила с такими словами: ”Мечта придает каждому больному ребенку много позитивной энергии и помогает смело справляться с всеми самыми трудными вызовами. Совместно сделанное добро многократно умножается и тем самым мы создаем лучшие возможности для эмоционального лечения больных раком детей, а также дарим надежду на светлое детство”.

”День моей мечты” организовывал личные дни исполнения мечты для Тауриса, Аннабель и многих других больных раком детей, предоставляя членам семьи эмоциональную и психологическую поддержку, которая придает сил для борьбы с болезнью и направляет внимание на прекрасные моменты жизни.

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь”, поддерживающий и детей, и взрослых, вместе с EVLVL в течение двух последних лет финансировал лечение нейробластомы у 7-летнего Тауриса и 8-летней Аннабель. В лечение двоих детей было вложено в целом более четверти миллиона евро. Прошлой весной оба маленьких героя были признаны излеченными от болезни и все у них идет хорошо. ”Ваше участие в ”Утином ралли” помогает обеспечить необходимое лечение, возможность жить и вырасти большими и другим детям с тяжелым диагнозом”, — сказал Тойво Тянавсуу, глава фонда помощи больным раком ”Подаренная жизнь”.

За счет собранных на ”Утином ралли 2019” пожертвований будет поддержана работа (созданного благодаря прошлым ралли) опорного центра для детей, больных раком, и их семей. Центр предоставляет всестороннюю помощь и вспомогательные услуги детям, борющимся с диагнозом ”рак”, и их семьям.

В сотрудничестве с фондом помощи больным раком ”Подаренная жизнь” из доходов от ”Утиного ралли” EVLVL покрывает при необходимости также лечение, которое не компенсируется Больничной кассой. ”День моей мечты” осуществляет мечты тяжело больных детей, чтобы предоставить ребенку и членам его семьи психологическую поддержку, которая поможет выздоровлению.

”Утиное ралли 2019” состоится в субботу, 8 июня, в таллиннском парке Кадриорг, где 15 000 уточек для ванны снова примут участие в соревнованиях. Мероприятие предложит большое количество развлечений, еду от лучших поваров и много интересных занятий для всей семьи. Вход на мероприятие бесплатный. Для участия в ралли можно приобрести номера уточек на странице www.pardiralli.ee.

В этом году церемонию открытия кампании ”Утиного ралли” поддержали семейный ресторан HELK и Tasty Muffins из торгового центра T1.

Пожертвования для оказания поддержки детям, больным раком, можно сделать на счет:

Получатель платежа: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

Swedbank EE562200221064019722

Luminor EE501700017004606286

LHV EE597700771003343080

SEB EE561010220267764221

Банк Coop: EE294204278609755209

Эстонский союз родителей, чьи дети больны раком (www.vahilapsed.ee) — это организация, основанная в 1992 году с целью помочь родителям ребенка, больного раком. Союз состоит из людей с похожим опытом, которые знают, о чем идет речь, и желают оказать помощь другим.

Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу ”Подаренная жизнь” (www.kingitudelu.ee) был создан в 2014 году. Из собираемых пожертвований фонд по мере возможности компенсирует счета за лечение тех пациентов, чьи лекарства не компенсирует Больничная касса.

Благотворительный фонд ”День моей мечты” (www.minuunistustepaev.ee) начал свою деятельность в 2011 году. Фонд осуществляет мечты тяжело или хронически больных детей, чтобы им хватило веры, надежды и духовной силы выстоять против болезни в течение длительного времени.