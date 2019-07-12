Английский не знают, сложно сходить в туалет, а кормят лучше, чем дома: каково водителям сниматься в массовке на Лаагна теэ?

Сложно представить голливудские боевики без экстремальных сцен на дороге. Кристофер Нолан для этого решил выбрать таллиннскую ”канаву”. На съемки автомобильных сцен были приглашены местные водители на своих машинах. Один из них — наш читатель, назовем его Станислав.

”Всего около 120 машин. Наша главная задача — создавать видимость американского варианта оживленной трассы”. Он подчеркнул, что особые навыки вождения не нужны, но двух женщин, которые не могли прямо сдавать задним ходом, на следующий день уже не было на площадке.

Сюжет никому не известен. Но постоянно что-то взрывается, много дыма, аварии, стрельба.

Filmivõtted Lasnamäel 10.07.2019 Foto: Andres Putting

По его словам, съемки проходят только в тот момент, когда ”канава” перекрыта. ”На выходных будем сниматься с утра до вечера, по рабочим дням укороченные смены: с 7 до 17", — сказал он.

Сразу бросились в глаза автомобили такси и полиции. Они похожи на оригинальные, но не до конца. Местный житель увидит разницу. И, как отметил Станислав, Лаагна теэ в фильме будет очень длинной, больше 20 километров.

Главные критерии отбора: неприметный цвет у машины и знание английского языка. ”С последним у многих плохо. Обычно говорят простые команды — вперед, назад, но иногда делают персональные замечания. С этим, как правило, беда. Многие не понимают, что от них хотят. Им даже не разобрать на слух свой номер машины. Хоть и по-английски говорят без акцента”.