Английский не знают, сложно сходить в туалет, а кормят лучше, чем дома: каково водителям сниматься в массовке на Лаагна теэ?(22)
Читатель RusDelfi, который принимает участие в массовке на съемках в "канаве", рассказал все подробности кинопроцесса.
Читатель RusDelfi, который принимает участие в массовке на съемках в "канаве", рассказал все подробности кинопроцесса.
Сложно представить голливудские боевики без экстремальных сцен на дороге. Кристофер Нолан для этого решил выбрать таллиннскую ”канаву”. На съемки автомобильных сцен были приглашены местные водители на своих машинах. Один из них — наш читатель, назовем его Станислав.
”Всего около 120 машин. Наша главная задача — создавать видимость американского варианта оживленной трассы”. Он подчеркнул, что особые навыки вождения не нужны, но двух женщин, которые не могли прямо сдавать задним ходом, на следующий день уже не было на площадке.
Сюжет никому не известен. Но постоянно что-то взрывается, много дыма, аварии, стрельба.
По его словам, съемки проходят только в тот момент, когда ”канава” перекрыта. ”На выходных будем сниматься с утра до вечера, по рабочим дням укороченные смены: с 7 до 17", — сказал он.
Сразу бросились в глаза автомобили такси и полиции. Они похожи на оригинальные, но не до конца. Местный житель увидит разницу. И, как отметил Станислав, Лаагна теэ в фильме будет очень длинной, больше 20 километров.
Главные критерии отбора: неприметный цвет у машины и знание английского языка. ”С последним у многих плохо. Обычно говорят простые команды — вперед, назад, но иногда делают персональные замечания. С этим, как правило, беда. Многие не понимают, что от них хотят. Им даже не разобрать на слух свой номер машины. Хоть и по-английски говорят без акцента”.
Самое трудное — приходится долго сидеть в машине. ”Можно сравнить с пересечением российской границы. Сидишь, ждешь, немного едешь, отсчитываешь часы, когда это все закончится. Не очень часто получается сходить в туалет, так как до него далеко ехать”.
”В целом, все как в Горхолле. Только там люди сидели рядом с актерами, а тут ты их почти не видишь. Но пару раз заметил дублера Вашингтона, он очень на него похож. И самое ужасное, что может случиться — нагрянет жара. Как сидеть в авто под солнцем в 30 градусов? Будет ад. Не у каждого же есть кондиционер”, — резюмирует он.
Кормят хорошо, утром шведский стол. ”В обед была курица и картофель в мундире. В машину дают пакеты с бутербродами, фруктами и шоколадками. Мама в детстве так не кормила, как тут кормят. Все, у кого проблемы с пищеварением или гастрит, могут на съёмки ездить лечиться”, — добавил он.
Бензин за езду компенсируют. В конце дня выдают заправочный купон на 10 евро. ”Пробег небольшой за день. Этого вполне хватает, даже чуть больше”. За один съемочный день платят 69 евро нетто.
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