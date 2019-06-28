28.06.2019, 17:37

Андрус Ансип заявил о возможности создания правительственной коалиции с центристами


rus.delfi.ee
EST
Andrus Ansip
Andrus AnsipFoto: Tiit Blaat

Бывший председатель Партии реформ Андрус Ансип считает возможной коалицию реформистов и центристов, пишет rus.err.ee.

"Нынешнее правительство не сможет в таком виде продержаться долго", — сказал Ансип в передаче радио Kuku.

Отвечая на вопрос ведущей, готова ли Партия реформ создать с Центристской партией новое правительство Ансип ответил, что такой вариант возможен, но решение принимать — лидерам партий.

"Такое правительство было бы более проевропейским и защищающим интересы Эстонии, чем сейчас", — сказал бывший премьер-министр Эстонии.

На выборах в Европарламент Андрус Ансип собрал 41 017 голосов. На следующей неделе он начнет работу в Европарламенте.

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