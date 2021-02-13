Андрус Ансип: у Эстонии все складывалось хорошо не только потому, что я девять лет занимал пост премьер-министра

"В широком понимании у Эстонии все складывается очень хорошо. С 1993 года экономика Эстонии выросла в 17-18 раз, тогда как у Европейского союза в целом — только в 2,3 раза. Рост нашей экономики был самым стремительным среди стран, схожих с нами по историческому контексту. Следовательно, нельзя говорить о том, что на протяжении 20 лет все делалось неправильно. У Эстонии все складывалось хорошо не только потому, что я девять лет занимал пост премьер-министра. Но и потому, что все прошлые правительства принимали ответственные решения с учетом дальнейших перспектив. Чего не скажешь о нынешнем и предыдущем правительстве", - сказал Ансип.

Ансип занимал пост премьер-министра Эстонской Республики с апреля 2005 года по март 2014-го. ВВП Эстонии в 2005 году составлял 14,1 млрд долларов, в 2014-м 26,77 млрд, согласно статистике Всемирного банка.

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