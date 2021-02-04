Андрус Ансип: Ратасу нужно признать, он не справился с работой премьер-министра

"У Юри Ратаса вообще нет никакой цели, к которой он двигал бы Эстонию, — сказал Ансип. — Печально, когда главная задача премьер-министра — это сохранение кресла. В хорошие времена, когда надо было готовиться к менее хорошим временам, тратились средства из государственного резерва. В новый год мы вступаем расколотой страной. В будущее мы берем с собой огромные долги. Ратасу нравилось громко рассуждать о создании единой и крепкой Эстонии. Исследование Евробарометра показывает, что за последний год недоверие к властям у нас растет быстрее всего среди европейских стран. Ратас должен признать, что не справился с работой премьер-министра. Да, плоды достижений Эстонии не оказались поделены между всеми поровну, однако такого нет и ни в одной другой стране. Но что от нынешнего правительства получили так называемые обездоленные? Право на ненависть к чужакам, к гомосексуалистам, право на запрет абортов? Это действительно именно то, без чего были вынуждены обходиться так называемые обездоленные и за что они должны быть благодарны нынешнему правительству?"

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